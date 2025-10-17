Войната в Украйна:

Porsche освободи директора си

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Group Оливер Блуме ще бъде освободен от поста си начело на спортния автомобилен производител Porsche, предаде БТА.

Решението е взето от изпълнителния комитет на надзорния съвет на Porsche, който е възложил на председателя на борда да започне разговори с Блуме за "приятелско и предсрочно напускане". Засега не се уточнява кога точно той ще напусне ръководния пост.

Блуме заема ръководната позиция в Porsche от 2015 г., а от 2022 г. комбинира тази роля с поста главен изпълнителен директор на Volkswagen Group – двойна функция, която беше обект на критики от страна на инвеститори и анализатори поради възможен конфликт на интереси и прекомерна натовареност.

В интервю по-рано тази седмица самият Блуме призна, че двойната му роля не е предвидена като трайна.

Пламен Иванов
