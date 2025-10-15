Войната в Украйна:

“Вила Ямбол“ получи рекорден брой отличия на престижния Concours Mondial de Bruxelles

15 октомври 2025, 09:15 часа 284 прочитания 0 коментара
Изба „Вила ямбол“ официално получи отличията си от престижния винен Concours Mondial de Bruxelles. Тържествената церемония се проведе в понеделник в столичен хотел, на която се събраха винопроизводители от цялата страна. На събитието присъстваха и министърът на туризма Мирослав Боршош, както и зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев. 27 български изби спечелиха общо 73 медала на всички издания на състезанието през годината като добре познатият производител от Ямбол е първенец с 2 големи златни, 6 златни и 3 сребърни награди.

Големите златни медали заслужиха вината Kabile Резерва Сира и Vineyards Selection Тополица, отново от сорта Сира. Злато заслужиха четири вина от серията, посветена на традициите на траките във винопроизводството Kabile: Kabile Резерва Мерло 2019, Kabile Резерва Каберне Совиньон 2019, Kabile Шардоне 2024, Kabile Сира 2021. С две златни отличия световните експерти оцениха най-високия клас вина на производителя Vineyards Selection  от микрорайон Болярово, Каберне Совиньон, 2018 и Vineyards Selection от Тенево, Мерло, Каберне Фран, Пети Вердо, 2019.

“Вила Ямбол“ е един от най-познатите и обичани родни производители с близо 100-годишна история. Именно тяхната винена серия Kabile, кръстена на тракийския град Кабиле е първенец по брой отличия от виненото състезание. Избата обработва близо 10 хил. дка лозя и работи с 15 български и чужди сортове. „Нашият фокус винаги е върху вкуса и усещането, което оставя виното – това е нашият подпис,“ споделя изпълнителният директор Красимир Аврамов. С всяка реколта „Вила Ямбол“ доказва, че българското вино може да бъде не просто напитка, а емоция, култура и гордост, достойна за световния елит.

"Това, което виждаме, е есенцията на винопроизводителите ни, всички тези наградени 27 изби. Точно те показват качеството, което имаме, и с което разполагаме. Тепърва ще се говори за качеството и вкуса на българските вина и това е начин да популяризираме България като дестинация за винен туризъм, но и да се чуе името ни по света", посочи и зам.-министърът на земеделието Янислав Янчев.

Директорът на конкурса Concours Mondial de Bruxelles Кантен Аво поясни, че около 15 хил. вина от цял свят се пробват годишно и допълни: "Важно е да оценим българските наградени вина, защото това са вина, които са дегустирани при "сляпа дегустация" от международни експерти от цял свят".

СМВ е най-престижният световен винен конкурс с дегустации „на сляпо", без да е ясно кое вино се тества. Конкурсът е създаден преди 30 години от белгийската медийна компания Vinopres и се е утвърдил като най-голямото международно състезание. Популярен е като най-строгият и професионален международен конкурс, което дава особена тежест на медалите, които връчва. От 20 години е пътуващ и се организира в страни, прочути като винопроизводители – Франция, Испания, Италия, Австрия, Португалия и др.

Антон Иванов
