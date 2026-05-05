Ковачки подготвя ново българо-гръцко енергийно предприятие

Енергийният предприемач Христо Ковачки планира изграждане на ново българо-гръцко енергийно предприятие на територията на България. Тази идея беше обсъдена от Ковачки и Георгиус Перистерис, собственик на гръцката група Gek Terna.

"Днес имах удоволствието да се срещна със собственика на Gek Terna, една от най-големите гръцки строителни и енергийни компании, Георгиус Перистерис. С него обсъдихме възможностите за изграждане на ново българо-гръцко енергийно предприятие на територията на нашата страна", обяви в своя профил във Фейсбук Ковачки.

"Страната ни има неизползвани ресурси"

"Споделих с гръцкия си колега, че на фона на нарастващата енергийна криза и икономическа несигурност в световен мащаб, България трябва да развива собствените си енергийни ресурси и да увелича енергийната си производителност и потенциал. Страната ни има неизползвани ресурси, които трябва да започне да развива с бързи темпове", коментира още Ковачки.

Според него заедно с Gek Terna могат да обединят усили и експертиза в опит да ускорят енергийния прогрес на България.

По думите му развитието на партньорските отношения със съседна Гърция дават добри инвестиционни възможности за двете страни.

"Поласкан съм и от високата оценка на гръцките ни колеги за експертния потенциал на нашите екипи. Скоро се надявам да имам възможност да дам още подробности за новото ни начинание", заяви той.

"Страната ви има голям потенциал и към момента изглежда добре от гледна точка на развитие на енергийните ресурси и инфраструктура. Най-голям интерес за нас обаче представляват ресурсите, които все още не са използвани в пълния си потенциал. Днес сложихме началото на преговорите за един наистина интересен енергиен проект. Вашите експерти имат завиден енергиен опит. Нашата компания има над 50-годишна експертиза, с която можем да допълним екипа, за да стартираме този иновативен проект", отговори от своя страна Перистерис.

Гръцкият партньор

Gek Terna са група от компании с над 50-годишна история. Днес Групата управлява портфолио от проекти и инфраструктура с висока стойност и качество, което я поставя сред водещите в сектора на европейско ниво.

Същевременно, чрез своите бизнес дейности, тя укрепва социалното сближаване и подобрява ежедневието на милиони хора чрез проекти и инвестиции, които предлагат реална стойност за страната и действат като двигатели на развитие и просперитет.

Част от Групата са най-голямата гръцка строителна компания, както и една от най-големите компании за производство и съхранение на електрическа енергия и развитие на критична енергийна инфраструктура