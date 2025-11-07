Renault отговори на китайската инвазия с достъпни електромобили

Френският производител Renault възнамерява да намали цената на своите компактни електрически автомобили R4, R5 и Twingo благодарение на нова инициатива на Европейската комисия. Тя ще бъде обявена на 10 декември, като целта е производителите от Стария континент да успеят да е противопоставят на засилващия се натиск от страна на китайските конкуренти.

През декември ЕС ще въведе категория за малки електрически автомобили с дължина до 4,2 метра, която ще подлежи на по-малко строги изисквания за безопасност. Това ще намали цената на такива модели до 15 000-20 000 евро без държавна подкрепа.

Ръководителят на групата Renault - Франсоа Прово, отбеляза, че компанията вече е постигнала намаляване на цената на новото Twingo с 25% и планира да го намали с още 10-15%. Производителят очаква, че облекчаването на регулациите ще помогне на европейските марки да се конкурират с китайски марки като BYD и Leapmotor.

Продажбите на актуализирания Twingo ще започнат през пролетта на 2026, а моделите R5 и R4 също ще получат модернизирани LFP батерии. Според Прово ключовата цел е да се направят електрическите автомобили наистина достъпни, така че европейците да могат отново да започнат да купуват нови автомобили.

Renault вижда тази стъпка не само като икономическа, но и като екологична задача - да ускори прехода към електрически автомобили за града и да намали средната възраст на европейския автомобилен парк.

