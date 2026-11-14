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Над 7 млрд. долара щети: Последствията от срива на Outlook, Teams и т.н. услуги на Microsoft

14 ноември 2026, 21:11 часа 717 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Над 7 млрд. долара щети: Последствията от срива на Outlook, Teams и т.н. услуги на Microsoft

Щетите от мащабния срив на услугите на Microsoft може да надхвърлят 7 милиарда долара.Прекъсването на Microsoft 365 започна вечерта на 12 ноември и продължи повече от 35 часа. Милиони потребители по целия свят нямаха достъп до Outlook, Teams и Copilot. Глобалното прекъсване засегна болници, полицейски сили, банки, авиокомпании и разузнавателни агенции.

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Във Великобритания полицейските служители се сблъскаха с проблеми при обработката на онлайн доклади, докато здравните заведения преминаха към хартиени записи и резервни ИТ системи. Прекъсването засегна и оператора на фондовата борса Euronext, авиокомпаниите IndiGo, Akasa Air и Air India, както и OpenAI и Anthropic - две от най-популярните технологични компании, чиито ИИ инструменти ChatGPT и Claude се ползват в цял свят.

Финансова компания в Тайван отмени обратно изкупуване на облигации, докато друга потвърди сделки с акции по факс.

Достъпът беше възстановен за индивидуалните потребители на 13 ноември. Корпоративните клиенти трябваше да чакат до следващата сутрин.

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Microsoft счита, че прекъсването се дължи на дефектна актуализация на софтуера, която постепенно претоварила сървърите ѝ. Не бяха открити признаци на кибератака.

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През това време гражданският въздушен трафик в САЩ се нормализира, след като преди по-малко от денонощие бяха спрени всички граждански полети там. Колко обаче са щетите от това безпрецедентно събитие - тепърва ще излизат данни:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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