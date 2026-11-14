Над 7 млрд. долара щети: Последствията от срива на Outlook, Teams и т.н. услуги на Microsoft

Щетите от мащабния срив на услугите на Microsoft може да надхвърлят 7 милиарда долара.Прекъсването на Microsoft 365 започна вечерта на 12 ноември и продължи повече от 35 часа. Милиони потребители по целия свят нямаха достъп до Outlook, Teams и Copilot. Глобалното прекъсване засегна болници, полицейски сили, банки, авиокомпании и разузнавателни агенции.

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Във Великобритания полицейските служители се сблъскаха с проблеми при обработката на онлайн доклади, докато здравните заведения преминаха към хартиени записи и резервни ИТ системи. Прекъсването засегна и оператора на фондовата борса Euronext, авиокомпаниите IndiGo, Akasa Air и Air India, както и OpenAI и Anthropic - две от най-популярните технологични компании, чиито ИИ инструменти ChatGPT и Claude се ползват в цял свят.

Финансова компания в Тайван отмени обратно изкупуване на облигации, докато друга потвърди сделки с акции по факс.

Достъпът беше възстановен за индивидуалните потребители на 13 ноември. Корпоративните клиенти трябваше да чакат до следващата сутрин.

Microsoft счита, че прекъсването се дължи на дефектна актуализация на софтуера, която постепенно претоварила сървърите ѝ. Не бяха открити признаци на кибератака.

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През това време гражданският въздушен трафик в САЩ се нормализира, след като преди по-малко от денонощие бяха спрени всички граждански полети там. Колко обаче са щетите от това безпрецедентно събитие - тепърва ще излизат данни:

After FAA lifts flight ban, US skies fill with planes again Flights are gradually returning to normal, but disruptions to schedules could continue for several days. According to FlightRadar24, more than 6,600 flights were cancelled and another 8,600 delayed. Around 1,500 more flights have already been cancelled for Sunday. The shutdown was the largest since the September 11, 2001 terrorist attacks and once again exposed problems with the US aviation system: outdated equipment, communications failures and a shortage of air traffic controllers. — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2026