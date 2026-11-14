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Откритие в Северна Македония: Присвоиха ли си македонските археолози римска баня?

14 ноември 2026, 21:00 часа 813 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Откритие в Северна Македония: Присвоиха ли си македонските археолози римска баня?

Археологическите проучвания на обекта Исар-Марвинци край Валандово през 2026 г. донесоха изключителни резултати, които значително разширяват съвременните познания за градското развитие, архитектурата и ежедневието в древния град, пише македонското издание "Бизнес вести". Исар-Марвинци е един от най-значимите археологически обекти от Античността в Северна Македония, разположен близо до село Марвинци и община Валандово.

Тазгодишното проучване, проведено от Националния археологически музей на Република Северна Македония – Скопие, имаше за цел да проучи част от градския банен комплекс от римския период.

И макар типично за македонските историци и учени да си присвояват българска история и българско културно наследство, но и елинистично такова - този път нямат съмнение, че банята е от Римско време. 

Баня от римско време

Предишни археологически находки сочат съществуването на зона за бани със студена вода. Последните открития обаче потвърждават, че след II век сл. Хр. комплексът е разполагал и с зона за бани с топла вода, оборудвана с развита отоплителна система.

Едно от най-значимите открития е монументален басейн с размери над 4,5 × 2,5 метра и дълбочина над 1,5 метра. Изграждането му е извършено със специален водоустойчив хоросан, върху който е поставено мраморно покритие, изработено от повече от осем различни вида мрамор. Особено внимание се обръща и на глазирането на мраморните повърхности, което е допълнителен показател за вниманието, обърнато на довършителните работи и естетическия вид на пространството.

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От особено значение е откритието на изключително добре запазената отоплителна система под басейна, която е функционирала чрез специална пещ и система за циркулация на горещ въздух. Това откритие позволява директно изучаване на техническите и инженерни решения, използвани в архитектурата на римските бани. Откритият комплекс е пряко свързан и с градската цистерна, което открива нови възможности за изследване на водоснабдяването и инфраструктурната организация на древния град.

Изключителното запазване на архитектурата е една от най-големите ценности на откритието. Пространството се намира на дълбочина около седем метра под сегашната повърхност, а запазените му структурни елементи предоставят рядка възможност за изучаване на римски банен комплекс в оригиналния му архитектурен контекст.

Качеството на строителството, внимателната хидроизолация, разнообразието от мраморни покрития, тяхното покритие и сложността на отоплителната система показват значителни инвестиции в обществена инфраструктура. Тези открития допълнително потвърждават икономическото и градско значение на града на Изар през римския период. ОЩЕ: Реликварий от епохата на Самуил: Проф. Овчаров обещава грандиозен финал на археологическата кампания на Перперикон

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Археология Римска баня Република Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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