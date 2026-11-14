"Ще оцелея ли?": Полицай спаси с тялото си 9-годишно момче от руски дрон (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Виховски публикува кадри от бодикамера на полицай, който заедно с партньора си е пристигнал, за да помогне на жертвите на днешното руско въздушно нападение в град Глухов, Сумска област, Украйна. Градът е известен най-вече с това, че от 1708 до 1764 г. служи като столица на Казашкия хетмант.
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Украинските полицаи Микола Савченко и Игор Волошко откриват жена и 9-годишния ѝ внук ранени след руския удар. Трябвало е да бъде поставен турникет на бабата заради открита рана, но скоро след това излиза предупреждение за втори руски въздушен удар. Руснаците от много време използват тази терористична тактика - нанасят повторен удар след като спасители са пристигнали на мястото, където е нанесен първоначален въздушен удар - точно както най-вече в Близкия изток терористи-камикадзе се самовзривяват на място на вече извършен атентат, когато дойдат спасители и полиция.
Предвид идващата нова порция дронове, служителите на реда решават да евакуират семейството в болница със служебната си кола. Те успяха да се отдалечат само на няколкостотин метра, когато руският дрон започва да се спуска. Получавайки рани от осколки при втория удар, Микола Савченко успява да покрие момчето с тялото си и го успокоява, че всичко ще е наред. Партньорът му Игор Волошко е също е ранен при втория удар. За щастие, няма заплаха за живота на жертвите.
💔 “Will I survive?” Ukrainian police officer shields 9-year-old boy during second Russian attack on Hlukhiv After the first strike, police officers arrived at the burning house. Neighbours reported that a woman and a child were still inside. They found them in the backyard. The woman was bleeding heavily. While the officer was administering first aid, he heard a Russian drone approaching and covered the boy with his own body to protect him from the blast. “Help! I'm wounded! My legs are broken. Thank you so much. I thought I was going to die. Thank you, officer. Will I survive?” the boy says in the video. The second attack injured the police officer and the woman. The child was unharmed by the second strike. All three were taken to hospital.— NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2026
"Окупаторите умишлено извършват многократни атаки срещу цивилни, деца и тези, които се притичват на помощ. Само от началото на седмицата спасители и полиция са направили почти 700 операции за отстраняване на последиците от руските обстрели в регионите на Украйна. 41 души са спасени. Благодаря на всички, които, въпреки риска за себе си, помагат на другите. Благодаря ви, Микола и Игор, за вашите ясни, професионални и решителни действия, които спасиха животи", написа Игор Виховски в официалния си канал в Телеграм.
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