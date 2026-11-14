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"Ще оцелея ли?": Полицай спаси с тялото си 9-годишно момче от руски дрон (ВИДЕО)

14 ноември 2026, 21:01 часа 986 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Ще оцелея ли?": Полицай спаси с тялото си 9-годишно момче от руски дрон (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи на Украйна Иван Виховски публикува кадри от бодикамера на полицай, който заедно с партньора си е пристигнал, за да помогне на жертвите на днешното руско въздушно нападение в град Глухов, Сумска област, Украйна. Градът е известен най-вече с това, че от 1708 до 1764 г. служи като столица на Казашкия хетмант.

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Украинските полицаи Микола Савченко и Игор Волошко откриват жена и 9-годишния ѝ внук ранени след руския удар. Трябвало е да бъде поставен турникет на бабата заради открита рана, но скоро след това излиза предупреждение за втори руски въздушен удар. Руснаците от много време използват тази терористична тактика - нанасят повторен удар след като спасители са пристигнали на мястото, където е нанесен първоначален въздушен удар - точно както най-вече в Близкия изток терористи-камикадзе се самовзривяват на място на вече извършен атентат, когато дойдат спасители и полиция.

Предвид идващата нова порция дронове, служителите на реда решават да евакуират семейството в болница със служебната си кола. Те успяха да се отдалечат само на няколкостотин метра, когато руският дрон започва да се спуска. Получавайки рани от осколки при втория удар, Микола Савченко успява да покрие момчето с тялото си и го успокоява, че всичко ще е наред. Партньорът му Игор Волошко е също е ранен при втория удар. За щастие, няма заплаха за живота на жертвите.

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"Окупаторите умишлено извършват многократни атаки срещу цивилни, деца и тези, които се притичват на помощ. Само от началото на седмицата спасители и полиция са направили почти 700 операции за отстраняване на последиците от руските обстрели в регионите на Украйна. 41 души са спасени. Благодаря на всички, които, въпреки риска за себе си, помагат на другите. Благодаря ви, Микола и Игор, за вашите ясни, професионални и решителни действия, които спасиха животи", написа Игор Виховски в официалния си канал в Телеграм.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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