Тодор Янчев избухна срещу съдийството след драматичен мач на юношеските национали

Юношеският национален отбор на България до 19 години постигна равенство 1:1 срещу Латвия U19 във втория си мач от втория квалификационен кръг за Евро 2027. Българите изоставаха до 86-ата минута, когато Даниел Манолев реализира попадение в противниковата врата. Селекционерът на младежите Тодор Янчев коментира срещата и изрази амбициите си за предстоящия сблъсък с Молдова.

Напрежение и спорни решения на мач на България U19

„Резултатът е реален, но все пак съжаляваме, че не победихме. Знаехме, че Латвия ще бъде труден съперник. Провокираха ни през цялото време. Съдиите също им позволиха да бъдат по-груби от нас, което оказа влияние на моменти. При техния гол топката излезе извън очертанията на терена, но нямаше реакция от реферите, които като цяло позволиха в голяма част от времето съперникът да играе грубо и ние да бъдем по-изнервени. Ние сме по-техничен отбор и искахме да държим повече топката. В защита срещнахме блок от пет защитника и трудно намирахме пространства. Изпуснахме доста положения, но това е футболът. Резултатът е реален, но все пак съжаляваме, че не победихме“, заяви наставникът след срещата в Стара Загора.

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„Не влязохме добре в срещата, на моменти се пързаляхме по терена. Знаехме как ще противодейства тимът на Латвия и че разчитат на изритани топки към централните си нападатели, но това е футболът“.

"В последния мач от групата излизаме за победа, защото ни трябват трите точки. Имаме някои наказани играчи, които няма да вземат участие, но със сигурност искаме да победим Молдова и спечелим групата", каза още Тодор Янчев пред БТА.

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