В Исландия се подиграха на България: "Фарьорските острови не бяха толкова зле в най-лошите си дни"

В Исландия останаха шокирани от представянето на националния отбор на България. Двата тима се изправиха един срещу друг в мач от Лигата на нациите, а "ледените момчета" постигнаха категоричен успех с 5:0 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. При първата среща помежду им островитяните победиха с 3:0. Така Исландия заема първото място в Група 4 на Лига С, докато България се прости с надеждите си за промоция в горната дивизия.

Слабото представяне на България изненада исландците

В Исландия похвалиха своите футболисти, като обърнаха специално внимание на Андри Гудьонсон, който реализира хеттрик на "Колежа". Автоголът на Емил Ценов също бе акцент в медиите в страната. От местното издание "Mbl" отбелязаха, че "ледените момчета" просто не можели да спрат да бележат във вратата на Даниел Наумов. Още по-остри бяха реакциите в социалните мрежи, където феновете останаха шокирани от слабото представяне на българския тим и направиха сурово сравнение.

ОЩЕ: Бивш шеф в БФС: "Гонзо и Ицо Кауфланда се надпреварват за приза "Неудачник на годината"

"Най-слабият отбор, срещу когото сме играли. Дори Фарьорските острови не бяха толкова зле в най-лошите си дни", гласи един от коментарите в социалните мрежи. Срещата бе отразена и от авторитетното издание на Острова - "The Guardian". Основният акцент в анализите бе огромната разлика между двата отбора по отношение на ефективността и създаването на голови положения. Исландците имаха доста положения, а гредата на два пъти спаси "лъвовете" от по-сериозен разгром.

ОЩЕ: Проблеми за Атанас Рибарски - остана без топ играч за последния си мач начело на националния отбор