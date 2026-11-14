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В Исландия се подиграха на България: "Фарьорските острови не бяха толкова зле в най-лошите си дни"

14 ноември 2026, 20:48 часа 849 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria
В Исландия се подиграха на България: "Фарьорските острови не бяха толкова зле в най-лошите си дни"

В Исландия останаха шокирани от представянето на националния отбор на България. Двата тима се изправиха един срещу друг в мач от Лигата на нациите, а "ледените момчета" постигнаха категоричен успех с 5:0 на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. При първата среща помежду им островитяните победиха с 3:0. Така Исландия заема първото място в Група 4 на Лига С, докато България се прости с надеждите си за промоция в горната дивизия.

Слабото представяне на България изненада исландците

В Исландия похвалиха своите футболисти, като обърнаха специално внимание на Андри Гудьонсон, който реализира хеттрик на "Колежа". Автоголът на Емил Ценов също бе акцент в медиите в страната. От местното издание "Mbl" отбелязаха, че "ледените момчета" просто не можели да спрат да бележат във вратата на Даниел Наумов. Още по-остри бяха реакциите в социалните мрежи, където феновете останаха шокирани от слабото представяне на българския тим и направиха сурово сравнение.

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Национален отбор по футбол на България

"Най-слабият отбор, срещу когото сме играли. Дори Фарьорските острови не бяха толкова зле в най-лошите си дни", гласи един от коментарите в социалните мрежи. Срещата бе отразена и от авторитетното издание на Острова - "The Guardian". Основният акцент в анализите бе огромната разлика между двата отбора по отношение на ефективността и създаването на голови положения. Исландците имаха доста положения, а гредата на два пъти спаси "лъвовете" от по-сериозен разгром.

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Национален отбор по футбол Исландия отбор Лига на нациите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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