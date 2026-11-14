Американски военни трябваше да се крият заради обявена заплаха от дронове

Американски войници от военновъздушната база Лейкънхийт (RAF Lakenheath) във Великобритания е трябвало да се крият заради обявена заплаха от дронове - това съобщи Sky News. Оказало се е, че тревогата е била фалшива.

Sky News информира че предупреждението е инструкции персонала в базата RAF Lakenheath "да се укрие на място".

Ник Тимъти, местен депутат, написа в социалните медии, че е бил във връзка с властите и "няма заплаха за обществеността и инцидентът вече е разрешен".

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Sirens, order to take immediate shelter and a Level 2 terrorist threat On Friday evening, US military personnel at a British airbase received an emergency alert warning of a potential threat. — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2026

"Персоналът на Силите за сигурност на ВВС на САЩ реагира на предполагаема неразрешена дейност с дронове над базата RAF Lakenheath. Не бяха засегнати хора, самолети или инфраструктура", каза говорител на ВВС на САЩ.

"Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с нашите колеги от приемащата страна, за да гарантираме безопасността и сигурността на нашите американски военнослужещи, цивилни лица от САЩ и приемащата страна, изпълнители и всички наши семейства. Защитата на нашата обща общност е съвместна отговорност и ние насърчаваме всички да подкрепят това усилие, като докладват за всяка необичайна или подозрителна дейност на местните власти", добавиха от американските ВВС.

А междувременно Bloomberg съобщи, че Пентагона мисли да изтегли само 5000 американски войници от Европа - далеч по-малко, отколкото европейските съюзници на САЩ в НАТО се страхуваха, че ще бъдат изтеглени. Имаше неофициална информация за 25 000. Повечето изтеглени войници ще са от Германия, докато Източния фланг на НАТО ще бъде подсилен. Официални препоръки ще бъдат предоставени на американския президент Доналд Тръмп от американския военен министър Пийт Хегсет на 1 декември.

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