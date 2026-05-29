Регионална среща в Пловдив набелязва пътя за развитие на традиционната търговия

На 9 юни форумът „Търговия с човешко лице“ представя работещи практики и актуални пазарни тенденции за собствениците на магазини

На 9 юни в хотел „Радисън“ в Пловдив ще се състои последната за сезона регионална среща на независимите собственици на хранителни магазини под мотото „Търговия с човешко лице“. По време на събитието ще бъдат представени и специални условия за присъединяване към франчайз програмата „Моят Магазин“ като част от решенията за устойчиво развитие и адаптация към новите пазарни реалности.

Участието в срещата е безплатно – необходима е единствено предварителна регистрация.

След силния интерес към първите две срещи – във Велико Търново и Варна, привлекли над 180 независими търговци от страната, Пловдив е домакин на заключителното събитие от регионалната серия, която се провежда по инициатива на МЕТРО България и е посветена на реалните решения за развитието на традиционната търговия у нас.

Централна тема на форума ще бъде развитието на пазара на бързооборотни стоки у нас и ключовите тенденции, които вече променят средата за независимите търговци.

„Традиционната търговия в България продължава да има огромен потенциал, когато е подкрепена с точните инструменти, актуални пазарни данни и работещи бизнес модели“, коментира Виктор Трендафилов, ръководител отдел „Традиционна търговия“ в МЕТРО България. „Целта на регионалните срещи е да дадем на независимите предприемачи конкретни данни и насоки, практически решения и увереност, че могат успешно да развиват бизнеса си в една динамична среда. Интересът, който видяхме във Велико Търново и Варна, е ясен знак, че този разговор е нужен и навременен“, допълни още той.

В рамките на конференцията „Търговия с човешко лице“ участниците ще научат кои категории стоки движат растежа в търговията, какви са новите потребителски нагласи и защо удобството, бързото обслужване и доброто клиентско изживяване се превръщат във все по-важни фактори за успеха на кварталния магазин.

Специален акцент ще бъде поставен върху успешните практики от франчайз програмата „Моят Магазин“, която вече обединява над 250 независими обекта в страната. Участниците ще могат да се запознаят с конкретни примери за развитие на малкия бизнес, както и с възможностите, които програмата предоставя – от маркетингова подкрепа и национални рекламни кампании до модернизация на обекта и достъп до работещи търговски решения.

Във форума като партньори се включват представители на водещи компании от сектора на бързооборотните стоки, сред които експерти от Coca-Cola HBC България, Carlsberg, „Престиж 96“ и Mastercard.

Регионалните срещи „Търговия с човешко лице“ са част от дългосрочната стратегия на МЕТРО България за подкрепа на независимите търговци чрез практически знания, обмяна на опит и изграждане на активна предприемаческа общност.

Допълнителна информация за форума ще намерите на https://trade2you.bg/.