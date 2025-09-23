"Облечи живота си с нещо безценно": Answear с нова кампания и поетични видеа за човешките отношения

Международната модна платформа Answear продължава да разказва истории и в есенно-зимното издание на кампанията „Облечи живота си с нещо безценно“. Две поетични видео реклами, вдъхновени от танца и играта на думи, изследват двойствеността на облеклото и богатството на човешките отношения – от интимността на хотелската стая до свободата на градския живот.

Кампанията представя дрехите в нова светлина – не просто като вещи от гардероба, а като катализатори на емоции и взаимоотношения.

В първия видеоклип бяла риза Paul Smith и дантелена рокля Twinset се превръщат в главни герои на танцова история за интимността. Слоганът „Не ти трябва, за да се облечеш. Трябва ти, за да се съблечеш“ въвежда провокативна игра с двойните значения на дрехите.

Вторият рекламен спот отвежда зрителя в парк, където вълнено палто Patrizia Pepe се вплита в динамичната хореография на двама танцьори и неусетно се превръща в третия герой на историята. Слоганът „Не ти трябва, за да ти е топло. Трябва ти, за да усетиш топлината“ подчертава как дрехите надхвърлят практичната си функция и се превръщат в носител на емоции и спомени.

„Дрехите ни придобиват ново значение според контекста“, казва Марта Савицка, визуален маркетинг директор в Answear и допълва: „Идеята на „Облечи живота си с нещо безценно“ оживява на много нива – от разнообразието във взаимоотношенията, през различните лица на дрехите, до играта на думи в нашите слогани.“

Рекламите са режисирани от Ади Халфин, а хореографията е дело на Емили Лериш. Във видеото в хотела участват Матилде Лин – позната от главната си роля в клипа на Хари Стайлс „As It Was“ – и Дейвид Лагерквист. В парка танцуват Анхеле Вилянуева Хара, финалистка в 10-ия сезон на „You Can Dance“, и Мермоз Мелхиор. Стайлингът е поверен на Лукаш Витек, главен стилист на Answear.

Кампанията „Облечи живота си с нещо безценно“ затвърждава позиционирането на Answear.bg като предпочитана онлайн платформа на почитателите на премиум модата.