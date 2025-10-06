"Старите корумпета Попи, Драго, Влади и Кабака": Шеф на клуб от Първа лига избухна с коментар за съдиите в Първа лига

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, коментира пресконференцията на Съдийската комисия към Българския футболен съюз. По-рано днес от комисията признаха за четири съдийски грешки от изминалите кръгове в Първа лига. Става въпрос за мачовете Локомотив Пловдив - Лудогорец, Локомотив София - ЦСКА, Славия - Локомотив София и Септември - Ботев Пловдив, които бяха водени съответно от Георги Давидов, Кристиян Колев, Станимир Тренчев и Георги Кабаков (ВАР), Любослав Любомиров.

Цветомир Найденов с коментар за съдиите в Първа лига

За срещите на Лудогорец и ЦСКА стана ясно, че двата гранда са били облагодетелствани за сметка на техните съперници. Друга грешка пак е в ущърб на Локомотив София, които вече отправиха гневна тирада срещу Съдийската комисия и Георги Кабаков. Четвъртата ситуация ощетява отбора на Септември, който не е трябвало да остава с човек по-малко срещу Ботев.

След тези признания на Съдийската комисия, финансовият благодетел на ЦСКА 1948, който е много активен в социалните мрежи през последните седмици, излезе с позиция. По думите на Найденов "старите корумпета Попи, Драго, Влади, Кабака… правят много повече грешки от младите съдии".

Ето какво написа Найденов в профила си във Фейсбук:

"От пресконференцията на съдиите към БФС ми се потвърди тезата, че старите корумпетата Попи, Драго, Влади, Кабака …правят много повече грешки от младите съдии. Всички знаем защо е така".

ОЩЕ: Българските клубове не могат да си позволят голмайстора на Първа лига