"На ръба съм, не мога да продължа": 28-годишна рускиня с вик срещу системата в световния тенис

28-годишната рускиня Дария Касаткина, която е под номер 19 в световната ранглиста на WTA, обяви, че слага преждевременно край на сезона си, като се присъедини към други състезателки, които обявиха тенис календара за "твърде изискващ".

"На ръба съм, не мога да продължа", написа състезателката от Австралия в социалната мрежа X. "Имам нужда от пауза. Пауза по отношение на монотонната рутина на турнирите, на куфарите, резултатите, напрежението, дори и същите лица (съжалявам, момичета)", написа още Касаткина, която има осем титли в кариерата си до момента.

С турнири в 11 месеца от 12 възможни и при задължителното участие в повечето от тях "календарът е много взискателен". "Ментално и емоционално стигнах до точката на пречупване и за съжаление не съм само аз", настоя родената в Русия тенисистка, която стана австралийка в началото на 2025.

Тя е достигала до Топ 10, но не е играла четвъртфинал на турнир от този в Аделаида през януари. Нейният вик срещу натовареността на календара се присъединява към световната номер 2 Ига Швьонтек, която наскоро предупреди, че може да откаже участие в някои от задължителните турнири, като това направи и номер 3 Коко Гоф.

Китайката Цинвън Чжън, която е олимпийска шампионка от Париж, се различава от другите, като заяви: "По-силните оцеляват".

Въпросът с натоварения календар се поставя и при мъжете, където номер 2 в световната ранглиста Яник Синер от Италия се отказа от участие на турнира от сериите "Мастърс" В Шанхай заради крампи, а номер 1 Карлос Алкарас (Испания) също реши да не играе заради "физически проблеми". Това пък "разчисти" пътя на Новак Джокович към рекордна Мастърс титла.