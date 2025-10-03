Войната в Украйна:

В навечерието на новия отоплителен сезон: Има ли вероятност "Топлофикация София" да остане без гориво?

"Топлофикация София" съвсем скоро ще стане значим държавен проблем поради няколко причини". Това коментира пред БНР Валентин Николов, изпълнителен директор на Българският енергиен холдинг (БЕХ) в навечерието на старта на новия отоплителен сезон. По думите му сред съществените причини са финансовите затруднения и отношенията с "Булгаргаз":

"Първо - той съществува благодарение на парите, които не може да си вземе, не че не иска "Булгаргаз" и съответно Българският енергиен холдинг. Към момента задълженията към двете, тоест към групата БЕХ, възлизат близо на 2 милиарда и 100 милиона лева. "Булгаргаз" като добросъвестен стопанин се опитва да принуди "Топлофикация София" да изпълни конкретни искания - да се ангажира собственикът на "Топлофикация" в лицето на Столичния общински съвет за изплащането на сумите поне към този отоплителен сезон, т.е. да не натрупва нови дългове", обясни Николов.

"Второто е да може "Топлофикация София" чрез продажбите си на електрическа енергия като високоефективно производство, което им се дава преференциална цена от Комисията за енергийно и водно регулиране да влизат като постановления в "Булгаргаз", каза още той.

Ще има ли гориво?

"Не мисля, че има вероятност "Топлофикация София" да остане без гориво, тъй като горивото е подсигурено от "Булгаргаз", просто "Топлофикация" ще трябва да изпълни исканията на кредитора си и на доставчика си", обясни още шефа на БЕХ.

Припомняме, че в петък на извънредно заседание Столичният общински съвет ще изслуша ръководството на "Топлофикация - София" за готовността на дружеството за предстоящия отоплителен сезон и планираните ремонтни дейности. Поводът за извънредната сесия е постъпило в общинския съвет предложение от "Булгаргаз" за удължаване на договора за доставка на природен газ за столичната "Топлофикация".

Над 2 милиарда лева са задълженията на "Топлофикация – София". Трябва да се върви към процедура за концесионирането на общинското дружество, смятат общинските съветници от "Синя София". Според Вили Лилков е необходимо да бъдат включени частни капитали.

Общинските съветници от БСП няма да позволят да бъде отдадена на концесия столичната "Топлофикация", категоричен е председателят на групата Иван Таков. По думите му дружеството трябва да се модернизира.

Иван Таков очаква от ръководството на "Топлофикация – София" да уверят общинските съветници, че не се очакват проблеми с топлоподаването през отоплителния сезон в столицата, извън планираното в "Дружба" 2.

Ивелин Стоянов
