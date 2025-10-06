Задава се поредна паднала глава в Първа лига: Президент на столичен клуб намекна за треньорска смяна

От началото на сезона отборът на Септември София не се представя по най-добрия начин. Столичният тим заема предпоследната позиция в класирането, след като записа седем загуби, две равенства и две победи. Тези резултати идват под ръководството на Стамен Белчев, който застана начело през лятото, заменяйки напусналия в края на миналата кампания Николай Митов. Слабото представяне при новия треньор никак не се нрави на собственика на клуба Румен Чандъров, който заговори за смяна.

Чандъров е вдигнал мерника на Белчев

Чандъров не скри разочарованието си от изпуснатата победа на неговия отбор над Локомотив Пловдив в последния кръг от Първа лига. Септември бе много близо до това да запише едва третата си победа за сезона, но гол в последните секунди на "смърфовете" след груба грешка на вратаря Янко Георгиев промени развоя на срещата. Така двата тима трябваше да се задоволят с точката, донесена от равенството с 2:2. След края на мача Румен Чандъров даде интервю за "Тема Спорт", в което заяви, че бъдещето на Стамен Белчев начело не е сигурно.

"Не съм доволен, а и няма от какво да съм - нито от точките, нито от играта. Отделно, като изпускаме и такива спечелени мачове, а те станаха няколко вече. След 80-ата минута изтървахме доста точки", започна Чандъров, след което отговори на въпрос за бъдещето на старши треньора Белчев: "Засега не сме го мислили, но ако продължаваме така, ще трябва да се замислим. Трябва нещо да се промени, иначе какво друго да направим. Не се получават нещата на този етап. Нужно е да обърнем тренда. Трябва да взимаме точки."

ОЩЕ: Треньорска оставка в Първа лига след поредна издънка