Бързайте с бомбоубежищата: Литва с апел към гражданите, уплашена от руска атака. Германия обеща защита

Берлин е готов да защити балтийския регион и ще осигури трайна военна подкрепа за Литва. Това каза германският министър на отбраната Борис Писториус миналия понеделник, определяйки Русия като съществена и постоянна заплаха за страните от НАТО. Писториус заяви това на Варшавския форум за сигурност и го повтори в речта си при откриването на Постоянната зона за логистична подкрепа в литовския град Рукла, съобщи Ройтерс.

Германското присъствие в Литва

Германия открива логистичен център в литовския град Рукла и училище за децата на военнослужещите от бригадата на Бундесвера, разположена в балтийската страна. През 2026 г. бригадата трябва да наброява 2000 души. По-нататък числеността ѝ трябва да достигне около 4800 войници и 200 цивилни служители.

Обектът, обхващащ близо 20 хектара, включва работилници, канцеларии, складове и други съоръжения на площ от 15 000 кв. м, както и 120 000 кв. м павирани площи и пътища. Министерството на отбраната на Литва изчислява, че общите инвестиции във военни и учебни съоръжения за германската бригада могат да достигнат 800 милиона евро.

През юли литовското правителство предостави почти 2 милиона евро за образованието на децата на германските военнослужещи. Двадесет и осем германски семейства вече са се настанили в Литва, обявиха литовски официални представители. До края на този месец се очакват още трийсет и три.

Правете бомбоубежища!

Същевременно Литва започна кампания сред жителите си, като ги насърчи да подготвят колкото се може по-бързо бомбоубежища, опасявайки се от мащабна руска атака, подкрепена от Беларус. Властите призовават общинските съвети и самите граждани да ускорят изграждането на убежища или приспособяването на помещения за тази цел, пише и Франс прес.

"В момента в Литва има 6453 бомбоубежища, които могат да поберат приблизително 1,5 милиона души, или около 54% ​​от населението на страната“, заяви правителството през юни, припомня АФП. Според критиците обаче много убежища съществуват само на хартия и малко от тях са реално подготвени за кризисни ситуации.

От Община Вилнюс заявиха пред АФП, че планират да модернизират 32 от бомбоубежищата в града и да ги направят готови за използване в рамките на 12 часа от обявяването на извънредна ситуация. МВР на Литва стартира програма за гражданска защита, предлагайки десетки милиони евро на общините за обновяване на техните бомбоубежища.

Правителството иска собствениците на сгради да изградят свои собствени убежища или да подготвят сигурни помещения въз основа на практиките в Украйна, като например наличието на поне две стени между помещението и фасадата. "Новите жилищни сгради и големите обществени сгради в Литва вече трябва да бъдат оборудвани с бомбоубежища - практика, която страни, като Финландия и Швейцария, упражняват от десетилетия", заяви представител на литовските спасителни служби пред АФП.

Проектът на 4-те държави

Същевременно Литва започна съвместен проект с Латвия, Естония и Полша за изграждане на бетонни бункери и покриване с мрежи против дронове на жизненоважни енергийни съоръжения. Четирите държави изготвиха план за защита и на електропреносните мрежи, като това е спешен приоритет.

Веднага след като руски дронове бяха свалени в полското въздушно пространство на 10 септември, четирите държави представиха на ЕС план за сигурност на енергопреносната мрежа на стойност 382 милиона евро и поискаха от ЕС да финансира половината от сумата. Планът беше в процес на разработка от март, но стана спешен след нарушенията на въздушното пространство.

Фокусът пада върху така наречения Сувалкски коридор – стратегическа гранична зона между Литва и Полша. Той свързва руския анклав Калининград с Беларус. Евентуалното превземане на тази "пролука" от страна на Русия би изолирало балтийските държави от останалата територия на НАТО.

Миналата седмица Литва инсталира бетонна предпазна стена срещу дронове в електрическата подстанцията Нерис, която захранва столицата Вилнюс и е на 20 км от границата с Беларус. Бетонните блокове бяха тествани с изстрелване на експлозиви по тях.

