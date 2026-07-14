Намериха свинска глава: Вандализъм на историческо гробище в Босна и Херцеговина

Свинска глава беше изхвърлена близо до мемориала в парк „Лиска“ в центъра на Мостар – място, където са погребани предимно бошняци мюсюлмани, загинали по време на сръбската агресия срещу града, предаде хърватското издание "Индекс". Според полицейски доклад случаят е бил сигнализиран вчера сутринта след което е извършен оглед на място под надзора на прокурор от кантона Херцеговина-Неретва. От полицията допълниха, че се предприемат мерки за установяване на извършителите.

Посегателство срещу достойнството на покойниците

Кметът Кордич заяви, че подобен акт представлява посегателство срещу достойнството на покойниците, чувствата на техните близки и ценностите на взаимно уважение, върху които е изграден градът.

„Подобни действия са неоправдани и заслужават най-категорично осъждане“, посочи Кордич в изявление, публикувано във Facebook профила му. Той изрази очакване всички обстоятелства около инцидента да бъдат изяснени възможно най-скоро, а извършителите – установени и наказани.

Той припомни, че лично е предложил ограждането и защитата на гробището на улица „Лиска“ – където са погребани жертви на войната в Мостар – и добави, че се надява това скоро да бъде осъществено, за да се предотвратят „такива ужасяващи инциденти“.

Гробището в "Лиска"

По време на войната през 1992 г. парк „Лиска“ в центъра на Мостар е временно превърнат в гробище за погребение на жертви на сръбската агресия, тъй като използването на други гробища е било опасно по това време.

След войната телата на повечето други жертви са ексхумирани, оставяйки след себе си гробове, които принадлежат предимно на босненски жертви.

Това временно гробище съдържа и няколко гроба на хърватски жертви на войната, маркирани с кръстове.



Ислямската общност настоява мястото да остане гробище – по-точно мюсюлманско гробище – докато градските власти смятат, че мястото трябва да се върне към парк „Лиска“, както е било преди войната. ОЩЕ: Втора антисемитска проява на Балканите: Вандали оскверниха еврейско гробище в Румъния