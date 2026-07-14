Селекция смартчасовници HUAWEI за активно лято с 3 години гаранция от Yettel

Премиум моделите HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH FIT 5 са с отстъпка до 100 евро / 195,58 лева през юли

Лятото е идеалният момент да обърнем повече внимание на себе си – като се движим повече, спортуваме навън, пътуваме или просто си почиваме. Желанието да оставим телефона настрани, без да губим връзка с важното, е в основата на юлската кампания на Yettel с HUAWEI за смартчасовници и гривни под мотото „Издишай стреса, остани свързан“. В периода от 1 до 30 юли избрани модели се предлагат с летни цени и отстъпки до 100 евро / 195,58 лева, като изборът покрива различни нужди – от премиум часовник за приключения, през спортни и елегантни модели за всеки ден, до достъпна смартгривна за първата крачка към по-активно ежедневие. Всички устройства са съвместими с Android и iOS.

Всички смартчасовници в Yettel вече се предлагат с безплатна трета година гаранция, без необходимост от обвързване с конкретен тарифен план. Така покупката носи не само достъп до ново носимо устройство, но и повече спокойствие за по-дълъг период на употреба – особено важно при аксесоар, който е част от ежедневието почти непрекъснато.

Смартчасовникът отдавна не е само устройство за известия. Той може да бъде личен треньор, помощник за съня, навигатор, средство за безконтактно плащане и дискретен начин да останем свързани, без постоянно да държим телефона в ръка. Точно през лятото тези функции имат най-много смисъл. На плажа, в планината, в града или по време на пътуване часовникът може да следи активността, пулса, съня, тренировките, маршрута и дори нивата на стрес. А понякога най-важното е просто да ни напомни да се раздвижим, да дишаме по-спокойно и да отделим време за себе си.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 – за приключенията без компромис

Най-премиум моделът в кампанията е HUAWEI WATCH Ultimate 2. Той е създаден за хора, които обичат активностите на открито, пътуванията и по-сериозните спортни предизвикателства. Моделът поддържа гмуркане до 150 метра и се отличава със сонарно-базирана подводна комуникация. Чрез нея могат да се изпращат предварително зададени съобщения и емотикони до други съвместими часовници в обхват до 30 метра, а SOS функцията под вода достига до 60 метра. Това го прави особено интересен за любителите на дълбоководните приключения. Корпусът е от аморфен метал на циркониева основа, с керамичен безел и сапфирен кристал. Часовникът предлага още eSIM разговори, GAP Antenna система за по-стабилна свързаност, Sunflower навигация, разпознаване на падания, SOS съобщения и мониторинг при висока надморска височина. За здравето се грижи системата HUAWEI TruSense с Health Glance преглед на до 11 ключови показателя, включително пулс, SpO₂ и сън. Батерията издържа до 11 дни в режим за пестене на енергия и до 4,5 дни при стандартна употреба.

HUAWEI WATCH GT 6 и GT 6 Pro – спорт, стил и батерия до 21 дни

За повечето потребители най-балансираният избор вероятно ще бъде серията HUAWEI WATCH GT 6. Тя комбинира елегантен дизайн, сериозни спортни функции и батерия до 21 дни, което е огромно удобство през отпускарския сезон. Серията предлага над 100 тренировъчни режима и системата HUAWEI TruSense за здравен мониторинг. Подобрената GPS точност и навигационните възможности са особено полезни при тренировки и активности на открито – от бягане в парка до преход в планината или каране на велосипед по непознат маршрут. Сред по-интересните спортни функции са виртуален измерител на мощността при колоездене, анализ на наклона и надморската височина при планинско бягане, карти на голф игрища с висока резолюция и ски режим с детайлни данни.

HUAWEI WATCH FIT 5 – за малките навици, които променят деня

HUAWEI WATCH FIT 5 е по-лек и свеж избор за хора, които искат повече движение, но без усещането за тежка спортна програма. Неговата функция Mini-Workout предлага кратки упражнения от 30 секунди до няколко минути, които могат да се правят почти навсякъде – у дома, в офиса, на почивка или между две задачи. Часовникът има 1,82-инчов дисплей с яркост до 2500 нита и плътност 347 PPI, което го прави удобен за използване и навън при силно слънце. Поддържа над 100 спортни режима, автоматично разпознаване на колоездене, виртуална мощност и каданс в реално време. Сред полезните ежедневни функции са NFC плащания чрез Curve Pay, проследяване на съня, женско здраве, сърдечносъдови показатели и до 10 дни батерия при по-лека употреба или до 7 дни при стандартна.

HUAWEI Band 11 Pro – достъпният старт към по-активно ежедневие

За хората, които искат по-лека гривна вместо часовник, HUAWEI Band 11 Pro е най-достъпният продукт в кампанията. Тя разполага с 1,62-инчов AMOLED дисплей с честота 60 Hz и яркост до 2000 нита, корпус от алуминиева сплав и дебелина едва 8,99 мм. Гривната предлага автономно GNSS позициониране, около 100 тренировъчни режима, проследяване на пулс, SpO₂, сън, HRV, дишане по време на сън, женско здраве и функции за емоционално благополучие. Батерията издържа до 14 дни при лека употреба и до 8 дни при типична употреба, а съвместимостта е както с Android, така и с iOS.

Лято с повече движение и по-малко стрес

Селекцията в кампанията на HUAWEI обхваща няколко различни профила потребители – от хора, които търсят премиум часовник за приключения и спорт, до тези, които искат по-леко устройство за ежедневна активност, сън и здравни показатели. Избраните модели се предлагат през юли в Yettel с отстъпки до 100 евро / 195,58 лева. Допълнително предимство за клиентите е безплатната трета година гаранция за всички смартчасовници от портфолиото на Yettel, което добавя повече спокойствие при избора на устройство за всекидневна употреба.