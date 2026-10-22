Повече пари или напускат: Недоволство сред десетки служители на голяма петролна компания в Хърватия

Над 1000 служители на хърватска мултинационална петролна компания INA Group подкрепят инициатива, която призовава за увеличение на заплатите с 500 евро нето на месец, предаде хърватската медия "Индекс". 67 процента от работниците, участвали в декларацията, обмислят напускане на компанията или вече активно търсят друга работа. Те се оплакват, че INA не е отговорила на официалното им искане за среща повече от месец.

Инициативата за по-високи заплати беше стартирана от Независимия синдикат на работниците на Хърватия (NSRH). Според тяхното изявление, подкрепата идва от шест компании от групата INA: INA – Oil Industry, INA Retail Services, STSI, CROSCO, INA Financial and Business Services и Blue Team.

Те заявяват, че в INA Group работят приблизително 9 000 души, което би означавало, че повече от всеки девети служител подкрепя инициативата.

INA преговаря за няколко процента увеличение

Инициативата предупреждава за големи разлики между очакванията на служителите и увеличенията на заплатите, договорени от компанията с отделните синдикати.

Според твърденията им се обсъждат увеличения от два до четири процента, което би донесло на някои работници само от 10 до 50 евро нето на месец.

Резултатите от анкетата сред участниците в инициативата показват значително по-високи очаквания. Цели 51% от участниците искат увеличение на заплатата между 300 и 500 евро, докато други 34% очакват увеличение с над 500 евро.

Според инициативата, общо 85% от анкетираните искат увеличение на заплатите с поне няколкостотин евро. Поради това авторите на декларацията настояват за равномерно увеличение от 500 евро нето на месец за всички работници на INA Group. Глас от Хърватия: Купуваме сръбската петролна индустрия от руснаците