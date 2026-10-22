Сърбия се хвали, че ще произвежда части от Rafale

Части от оръдийната система на изтребителя Rafale ще бъдат произведени в сръбския авиационен завод "Утва" в Панчево и ще бъдат инсталирани в самолети, предназначени за френските военновъздушни сили и клиенти по целия свят, коментира пред RTS редакторът на сръбския военен портал Tango Six Петър Воинович. От думите му става ясно, че това е заложено в специална част от споразумението с Франция, която се отнася до индустриалното сътрудничество.

„От този момент нататък всички ракети, произвеждани и изнасяни както за френските военновъздушни сили, така и за глобални клиенти, ще имат нещо, което е произведено, да речем, в „Утва“ Панчево“, казва Воинович.

Той добавя, че сътрудничеството включва и достъп до усъвършенстван софтуер за инженерно проектиране, който може да се използва извън авиационната индустрия, като същевременно поддържането на такава модерна технология ще представлява особено предизвикателство за Сърбия. ОЩЕ: След 20 дни: Вучич обяви, че ще стреля с по-добра ракета от HIMARS

Целта уж е само възпиране

„Защитата на небето е една от второстепенните роли, но много по-специално в случая с многоцелевите бойни самолети, тяхната нападателна роля е много важна в контекста, преди всичко, на възпирането“, посочва Воинович.

Припомняме, че наскоро председателят на Хърватския парламент Гордан Яндрокович предупреди, че Сърбия се въоръжава нападателно. ОЩЕ: Глас от Хърватия: Сърбия се въоръжава с нападателни оръжия