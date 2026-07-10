Кабинетът "Радев":

СЕМ за скандала с bTV и Мартин Атанасов: Уважаваме правото на всяка медия самостоятелно да определя редакционната си политика

10 юли 2026, 17:17 часа 877 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
СЕМ за скандала с bTV и Мартин Атанасов: Уважаваме правото на всяка медия самостоятелно да определя редакционната си политика

"Съветът за електронни медии уважава правото на всяка медия самостоятелно да определя своята редакционна политика" и ще проведе дебат за редакционната независимост. Това е позицията на медийния регулатор относно скандала с отмененото участие в "Лице в лице" по bTV на младия Мартин Атанасов, автор на проекта "Черна писта" за опасните пътища и катастрофите в България, който представи новия си проект с данни за съмнителни практики в сферата на здравеопазването.

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В случая стана ясно, че той е получил покана за телевизионно участие, но директорът на "Новини и актуални предавания" в медията Асен Иванов лично я е отменил. Това стана ясно от скрийншот на вътрешен чат в bTV, достигнал до Атанасов и разпространен от него на 9 юли - нещо, което не бе отречено от Иванов в позицията му по случая.

Позицията на СЕМ пък бе разпространена от председателя му Габриела Наплатанова и обсъдена в откритата част на заседанието на СЕМ вчера, 9 юли. Наплатанова стана член на медийния регулатор през 2022 г. от президентската квота на тогавашния държавен глава и настоящ премиер Румен Радев.

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СЕМ балансира с позицията си

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"Случаят в БТВ от последните дни отново насочва вниманието към принципите за вземане на редакционни решения. Следва решенията да се основават на ясни професионални стандарти, изисквани и от Европейския акт за свободата на медиите", гласи още принципната позиция на СЕМ.

"Съветът продължава да полага усилия и настоява за изработването на редакционни статути от самата журналистическа гилдия. Целта е да бъдат формулирани общи принципи, които да укрепват общественото доверие, без да се накърнява редакционната автономия на медиите. Във връзка с това СЕМ ще проведе дискусия за редакционната независимост с професионалната общност", се казва още в изявлението, в което не се заема ясна страна.

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Димитър Радев Редактор
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