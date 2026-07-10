"Кристиано Роналдо беше бойкотиран от собствения си отбор на Световното първенство"

Отпадането на Португалия от Мондиал 2026 продължава да бъде водеща тема сред футболния свят. "Мореплавателите" мечтаеха за титла в последното световно на Кристиано Роналдо, но се провалиха на 1/8-финалите. Тимът на Роберто Мартинес бе елиминиран от Испания с гол в добавеното време, но всъщност неуспехът за Роналдо и компания се задаваше още от първия им мач на американска земя. Равенството 1:1 с ДР Конго алармира за сериозни проблеми в португалския лагер.

Легенда на Франция се застъпи за Роналдо след отпадането на Португалия

Въпреки че разполагаше с може би най-добрия състав на турнира в индивидуален план, Мартинес не можа да накара този невероятен колектив да играе на нужното ниво. Последва победа над Узбекистан и равенство с Колумбия, а на 1/16-финалите португалците изкараха чист късмет срещу Хърватия. След отпадането на "мореплавателите" от Испания бившият френски национал Юри Джоркаеф се застъпи за Кристиано Роналдо в предаването "After Foot RMC". Той изтъкна, че португалският нападател не е получил необходимата подкрепа от съотборниците си и дори намекна, че е бил жертва на бойкот по време на турнира.

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Джоркаеф заяви, че когато един отбор реши да включи играч от ранга на Роналдо, цялата система трябва да бъде изградена така, че да се извлече максимумът от неговите силни страни: "Ако включиш Кристиано Роналдо, отборът трябва да играе за Кристиано Роналдо, а това просто не беше така. Беше очевидно, че той е бил бойкотиран от собствения си отбор. Не му подаваха топката, не го поставяха в най-добрите позиции, за да успее. Или не го вземаш, или го вземаш и се уверяваш, че отборът играе за него."

Победителят от Мондиал 1998 с Франция смята, че Португалия не е успяла да извлече максимума от най-добрия голмайстор в историята на международния футбол и критикува липсата на разбирателство между Роналдо и съотборниците му през цялото състезание.

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