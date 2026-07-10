Реал Мадрид взима съотборник на Кристиано Роналдо без пари по искане на Моуриньо

Ръководството на Реал Мадрид готви много неочаквана сделка по желание на новия си наставник Жозе Моуриньо. Според медиите в Испания, рекордният европейски шампион е направил първа стъпка към евентуален трансфер на Марсело Брозович. Информацията сочи, че "кралете" са се свързали с представителите на хърватския национал след напускането му на Ал Насър, за да преценят дали сделката би била възможна през текущия трансферен прозорец.

Реал Мадрид следи изкъсо Марсело Брозович

Всъщност, според журналиста Саша Таволиери, представител на Реал Мадрид наскоро се е свързал с екипа на Брозович, за да събере информация и да определи степента на интерес от страна на играча. Въпреки че все още не са започнали официални преговори, тази стъпка показва, че опитният полузащитник вече е в плановете на клуба. Слуховете за преминаването на Марсело Брозович на "Бернабеу" набраха скорост след решението му да сложи край на престоя си в Саудитска Арабия.

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Напускането му от Ал Насър означава, че сега той е свободен агент, което го превръща в привлекателна краткосрочна опция за клубове, които искат да подсилят полузащитата си, без да поемат значителни финансови ангажименти. Според журналиста, контактът на Реал Мадрид с Марсело Брозович е бил насочен предимно към изясняване на настоящата му ситуация, а не към напредък в преговорите за незабавен трансфер. Таволиери дори твърди, че Жозе Моуриньо иска Марсело Брозович, тъй като вижда в него играч, способен да допринесе с опит, тактическа дисциплина и хладнокръвие към състава. Важно е да се отбележи, че предложената идея би включвала едногодишен договор, а не дългосрочен ангажимент.

Звезда на "кралете" спира трансфера на Брозович?

Въпреки че е на 33 години, Брозович остава един от най-опитните полузащитници в Европа и би могъл да осигури ценна дълбочина, ако Реал Мадрид в крайна сметка реши да подсили тази зона на отбора. Испанският гранд вече привлече четири нови попълнения това лято и преди да пристигне нов полузащитник, първо трябва да се освободи място в настоящия състав. Това отново насочва вниманието към бъдещето на Едуардо Камавинга. Клубът обмисля евентуална раздяла с френския национал, но той няма намерение да напуска и е решен да убеди Моуриньо по време на предсезонната подготовка, че заслужава място в отбора. Следователно, при настоящите обстоятелства, неговата позиция прави всеки трансфер на полузащитник в Реал Мадрид все по-труден, независимо от имената, свързвани с клуба.

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