Първа компания в света достигна пазарна оценка от пет трилиона долара

Основните индекси на Уолстрийт откриха поредна сесия на рекордно високи нива днес. Акциите на технологичния гигант Nvidia стана първата компания в света, чиято пазарна оценка надмина 5 трилиона долара, докато инвеститорите очакват най-новото решение на Управлението за федерален резерв за лихвите, предаде Ройтерс. Книжата на производителя на чипове Nvidia са поскъпнали с около 50 на сто от началото на годината.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 214,78 пункта или 0,45 на сто до 47 921,15 пункта, а широкообхватният S&P 500 нарасна с 19,96 пункта или 0,29 на сто до 6910,12 пункта малко след откриването на търговията.

Технологичният Nasdaq Composite добави 150,62 пункта или 0,63 на сто до 23 978,12 пункта.

Акциите на Nvidia скочиха с 4,5 на сто

Акциите на Nvidia скочиха с 4,5 на сто, преминавайки прага от 5 трилиона долара за първи път, след като главният изпълнителен директор Дженсън Хуан обяви поръчки към компанията за чипове за изкуствен интелект на стойност 500 милиарда долара и планове за изграждане на седем суперкомпютъра за американското правителство.

Акциите на Boeing пък изтриха 3 на сто от стойността си, тъй като американският самолетостроител обяви разходи в размер на близо 5 милиарда долара, свързани със забавяния по програмата за пускането на модела 777X.

