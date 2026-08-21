Дни преди първия учебен ден: Училище в Трявна още е без покрив след пожар

Дни преди първия учебен ден и година и половина след пожара в Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна училището продължава да е без покрив. По всяка вероятност и този 15 септември ще бъде посрещнат в "Тревненската школа" с временна конструкция. Административни пречки са в основата ремонтът да не започне. По този повод от училището организират изложба в изгорелия сектор под покрива.

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"Парите са в сметката на училището, но обществената поръчка я прави Министерството на културата. Затова там трябва да се сключи договорът и аз това очаквам. Ние сме второстепенни финансови разпоредители към първостепенния, който е министерството", обясни директорът на Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа" Орфей Миндов в ефира на Нова телевизия.

"Първият учебен ден отново ще е под открито небе, което не е приятно, но обстоятелствата са такива", добави той.