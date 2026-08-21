Напрежение в бранша: Розопроизводителите не искат държавна лаборатория за автентичност

Производители и търговци на българско розово масло се обявиха срещу решението на държавата да създаде собствена лаборатория за изследване на автентичността на продукта. Според бранша подобна структура е излишна, ще създаде допълнителна административна тежест и няма да реши основния проблем - вноса на розово масло от трети страни и риска то да бъде представяно като българско. Това обясни изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Етерични масла, парфюмерия и козметика" Гергана Андреева в ефира на Нова телевизия.

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По думите на Андреева и в момента всяка партида българско розово масло, предназначена за износ, преминава през анализ и се придружава от документи, удостоверяващи нейното качество и съдържание.

Андреева обясни, че в независимите акредитирани лаборатории се извършват газхроматографски и органолептични анализи. С тях се удостоверяват съставът и качеството на продукта. "Няма как да бъде изнесено българско розово масло със защитено географско указание, без партидата да бъде съпътствана от документите, които доказват съдържанието и качеството ѝ", подчерта тя.

Представителят на бранша обаче призна, че сегашните анализи в България не могат да установят всички възможни синтетични примеси или да докажат категорично произхода на маслото.

По думите ѝ за установяването например на допълнително вложен синтетичен цитронелол са необходими по-сложни изотопни и хирални анализи. Такива изследвания могат да покажат и дали в дадена партида е смесено масло от други държави. "Това може да бъде доказано в международни лаборатории. Две са такива в Европа – едната е във Франция, другата в Обединеното кралство", обясни Андреева.

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Според нея именно подобно високотехнологично оборудване би било необходимо, ако целта на бъдещата държавна лаборатория е действително да установява автентичността и произхода на продукта.

От асоциацията не очакват новата лаборатория да стимулира продажбите на българско розово масло зад граница. Напротив - според Андреева съществува риск да се добави още една процедура към вече сложния процес по износ. „По никакъв начин няма да насърчи експорта. Напротив, ще го затрудни, защото и в момента българският износител на розово масло минава през редица стъпки“, заяви тя.