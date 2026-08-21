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Цената на петрола обърна посоката, но върви към втори пореден седмичен ръст

21 август 2026, 9:56 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Цената на петрола обърна посоката, но върви към втори пореден седмичен ръст

Цените на петрола се понижиха леко в азиатската търговия на 21 август, петък, но остават на път да отчетат втори пореден седмичен ръст, защото продължаващата война между САЩ и Иран нарушава доставките от ключовия петролодобивен регион в Близкия изток. Фючърсите върху сорта "Брент", който е референтен за Европа, поевтиняха с 23 цента, или 0,3 на сто, до 93,55 долара за барел, след като в предходната сесия поскъпнаха с 2,4%. Към момента на публикуване на материала паднаха дори още - до 93,45 долара.

Американският лек суров петрол WTI се понижи с 33 цента, или 0,4 на сто, до 86,50 долара за барел - след ръст от 2,35% вчера. Към момента на публикуване цената е 86,34 долара, показват данните в реално време на CNBC.

През предходните пет сесии "Брент" е поскъпнал с над 7 на сто, а WTI – с повече от 8 на сто, като и двата сорта достигнаха най-високите си равнища от 24 юли, предаде агенция Reuters, цитирана от БТА.

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Опасенията

Цените са подкрепени от опасенията, че продължаващата война между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, ще запази ограниченията върху доставките от големи производители като Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт.

Предишното временно споразумение за прекратяване на огъня изтече тази седмица, без да има признаци за подновяване на преговорите. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с икономически ответни мерки държави, които подкрепят Иран.

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Снимка: Getty Images

„И двете страни са се окопали в позициите си, но нямат лукса да чакат дълго, на фона на продължаващото покачване на цените на суровия петрол“, заяви анализаторът на IG Тони Сайкамор.

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Подразделението BMI на Fitch Solutions съобщи, че ще преразгледа този месец прогнозата си за цената на "Брент", като според него рисковете са насочени към повишаване. Според BMI износът вече е под сериозен натиск заради едновременното нарушаване на корабоплаването през Ормузкия проток, където Иран ограничава преминаването, и в Червено море - заради действията на йеменските бунтовници хути, подкрепяни от Техеран.

50% по-малко кораби са минали през Ормуз вчера спрямо предходния ден

Само седем товарни кораба са преминали през Ормузкия проток вчера, което е наполовина спрямо предходния ден, показват данни на Kpler. Преди войната с Иран през този морски маршрут преминаваше около една пета от световното потребление на петрол.

Тази седмица Обединените арабски емирства преустановиха всички финансови и икономически операции с Иран до второ нареждане, което допълнително подчерта напрежението между Техеран и една от водещите петролни държави в Персийския залив.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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