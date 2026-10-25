Скандал и оставки: Русия дава пари за терминал за втечнен газ на САЩ в Арктика

Ръководството на американската компания Polar LNG (Polar Train LNG), която планира да построи терминал за износ на втечнен природен газ на стойност 25 милиарда долара в Аляска, подаде оставка след подозрения, че руската "Новатек" тайно финансира проекта и влияе върху дейността му. Това съобщиха Financial Times (FT) и The New York Times (NYT), позовавайки се на бившия изпълнителен директор на Polar LNG Джоел Ридъл, документи на компанията, кореспонденция на ръководството и правни становища.

Ридъл заяви пред медиите, че първоначално е смятал, че финансирането на проекта идва от базираната в ОАЕ компания Tech Wave Industrial Projects Management и инвеститора Gentry Beach, който е свързан със семейството на Доналд Тръмп. По-късно той открива, че средствата идват от "Новатек", която също е участвала във вземането на решения, преди да получи необходимите одобрения.

През септември Ридъл подаде оставка. Според FT и NYT, след напускането му няколко други висши мениджъри са напуснали компанията, включително финансовият директор Дан Чандра и изпълнителният вицепрезидент Джим Смит.

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NYT прегледа правни становища на американската фирма Baker Botts, според които участието на потенциален инвеститор Бьорн Гундерсен, който преди това е работил в "Новатек", би могло да породи опасения сред американските власти поради рискове от санкции. FT също така съобщи за кореспонденция, в която висшите мениджъри на "Новатек" са обсъждали финансирането на проекта. Според NYT ръководителите на руската компания са обмисляли да отпуснат до 15 милиона долара на Tech Wave.

"Новатек" заяви пред FT, че се е съгласила да предостави на Tech Wave правото да използва технологията си в Аляска и е подписала меморандум за разбирателство с Polar LNG през април. В коментар за NYT компанията също така обяви намерението си да получи миноритарен дял в проекта. "Новатек" обаче отрича информация от източници на FT, че САЩ обсъждат с Русия отмяната на санкциите срещу проекта Arctic LNG 2 (Арктика 2) в замяна на помощ при изграждането на газово съоръжение в Аляска.

Polar LNG заяви, че Ридъл е бил уволнен и че компанията работи в съответствие с американското законодателство. След напускането му, Тим Толкингтън, бивш ръководител на руското подразделение на Goldman Sachs, беше назначен за временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор.

Проектът Polar LNG включва използването на руска технология за втечняване на газ и специална платформа, планирана за инсталиране край северното крайбрежие на Аляска. Прогнозният капацитет на проекта е до 21 милиона тона втечнен природен газ годишно, насочен към доставки до Азия. Инициативата е била обсъждана по време на контакти между Вашингтон и Москва: според NYT, позовавайки се на хора, запознати с преговорите, Владимир Путин я е обсъдил с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Американски източник е заявил пред вестника, че проектът е бил споменат само в общи линии и че не е имало подробни преговори.

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"Новатек" е обект на санкции от САЩ, така че изпълнението на проекта ще изисква одобрение от американските власти. Министерството на финансите на САЩ заяви, че "приема изключително сериозно потенциалните нарушения на санкции", но не ги коментира.