Войната в Мадрид приключва? Хулиан Алварес се извини на феновете на Атлетико заради Барселона

Звездата на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес отправи искрено публично извинение към феновете на тима, след като донесе жизненоважна победа с 1:0 срещу Депортиво Ла Коруня. Аржентинският нападател директно коментира намерението си да се присъедини към Барселона през лятото, надявайки се най-накрая да възстанови разклатените си отношения с феновете на стадион "Метрополитано". Припомняме, че Алварес си навлече гнева на привържениците по време на Мондиал 2026, след като заяви, че иска да напусне клуба, за да осъществи "голямата си мечта".

Алварес се опитва да възстанови връзката си с феновете

Отношенията между Алварес и публиката на Атлети се влошиха значително през последните месеци. Като пряк резултат от изказванията му извън терена, талантливият нападател редовно беше освиркван по време на домакинските мачове в началото на този сезон. След като най-накрая получи бурни овации от част от феновете след последния си победен гол, нападателят публично помоли за прошка. След края на двубоя той заяви: "Бих искал да се извиня на нашите фенове за това, което казах по време на Световното първенство. Беше грешка както по отношение на начина, по който го казах, така и по отношение на момента. Разбирам защо феновете са ядосани. Ако бях на тяхно място, и аз щях да съм ядосан. Особено като се има предвид как ме подкрепяха откакто пристигнах."

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Въпреки многократните призиви на Алварес и публичните опити на Барселона да го привлече, в Атлетико Мадрид останаха категорични в позицията си. Ръководството на "дюшекчиите" ясно заяви, че няма никакво намерение да продава нападателя, камо ли на съперника си в Ла Лига. От испанската столица нападнаха каталунците и на няколко пъти отправиха публични обвинения. В крайна сметка Алварес остана в клуба и въпреки трудностите в началото на сезона, изглежда вече напипва правилния ритъм.

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