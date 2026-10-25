Изгониха Неймар съгласно "правилото на Вини Жуниор" (ВИДЕО)

Суперзвездата Неймар отново привлече погледите по негативен начин. Докато отборът му Сантос губеше с 0:1 от Баия, бразилецът влезе в спор с халфа съперниковия тим Родриго Нестор. Двамата многократно се "закачаха", преди Неймар да си покрие устата с ръка, за да отправи някакъв коментар към него. Нестор веднага сигнализира за жеста на съдията, който се консултира с ВАР и показа червен картон на Неймар съгласно "правилото на Вини Жуниор".

Червен картон за Неймар

Правилото бе въведено, след като звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор стана жертва на расистки обиди от страна на аржентинеца Джанлука Престиани по време на мач от Шампионската лига срещу Бенфика. Ядосан, Неймар се опита да се нахвърли върху Родриго Нестор, но съотборниците му го задържаха. Докато напускаше терена, бразилската звезда се обърна към камерите, за да обясни, че полузащитникът на Баия е действал недобросъвестно.

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Neymar é expulso por falar com Rodrigo Nestor com a mão na boca. #futebol #santos #bahia #brasileirao #Neymar https://t.co/9N1vRN3nNm — ge (@geglobo) October 25, 2026

След като вече получи третия си жълт картон през първото полувреме, също при сблъсък с Родриго Нестор, Неймар ще пропусне два мача - по един за всяко наказание (трети жълт картон и директен червен). Въпреки че остана с десет души, Сантос все пак успя да измъкне точка. Луан Перес отбеляза изравнителния гол в добавеното време на втората част. В момента тимът заема 8-а позиция във временното класиране след 32 изиграни срещи от шампионата в Бразилия.

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