България с първи шансове за медал! Отхвърлен от Станка Златева борец е на 1/2-финал на Световното

България вече има своя 1/2-финалист на Световното първенство по борба в Астана. Кирил Милов записа три победи в категория до 97 килограма класически стил. Така той ще има шанс да осигури първи медал на страната ни, докато Стоян Кубратов ще се бори за бронзовото отличие. На старта на турнира Милов победи с 10:0 Владлен Козлюк (Украйна), след което се изправи срещу съперника си от финала на Европейското първенство Алекс Соке (Унгария) и спечели с 3:2.

1/2-финал за Милов в Астана

На 1/4-финалите действащият европейски шампион се изправи срещу представителя на домакините Ислам Йевлойев и не му остави шанс. Милов го пренесе от партер за две точки още в първата част и завърши движението с туш след само 1 минута и 49 секунди борба. В схватка за класиране на финал българинът ще се изправи срещу бронзовия медалист от миналата година Кирил Маскевич (Беларус). Той бе трети и на европейския шампионат през 2025 година.

ОЩЕ: Станка Златева скочи на "мецената" Гриша Ганчев и поиска обяснение

Припомняме, че Милов можеше да пропусне шампионата заради продължаващия скандал на клуба му ЦСКА с ръководството на федерацията по борба начело със Станка Златева. Преди седмица обаче бе назначен нов председател, а "армейците" бяха включени в списъците с участници. 1/2-финалите са насрочени за 13:45 часа, а от 15:00 започват финалите на съботните категории. В тях България има шанс за медал чрез Стоян Кубатов, който вчера спечели три схватки, преди да бъде туширан от Александрин Гуцу (Молдова). Той ще се изправи срещу Шиав Мамедов (Беларус) в схватка за третото място на 77 кг. Димитър Георгиев вече отпадна на 72 кг след поражение от Нестор Труйол (Чили) с 3:7.

ОЩЕ: Кирил Милов, Семен Новиков и другите борци на ЦСКА са в списъка за Световното