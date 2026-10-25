ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 25 октомври 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи много емоции на феновете на спорта в неделния ден, 25 октомври. Ливърпул и Манчестър Юнайтед излизат на терена за срещите си от Висшата лига. Несъмнено гвоздеят на днешната програма е Ел Класико между Барселона и Реал Мадрид. По същото време започва и Гран При на САЩ във Формула 1. Братя Николови ще се борят за поредна победа с Лубе, а любителите на тениса, голфа, баскетбола, американския футбол и НАСКАР също няма да бъдат разочаровани.

Спортна програма на 25 октомври, неделя:

07:30 часа Голф: Genesis Championship - Maxsport 1

10:30 часа Голф: Genesis Championship - Maxsport 1

13:00 часа Баскетбол: Жирона - Ховентут - Диема спорт 2

14:00 часа Баскетбол: Тенерифе - Обрадойро - Novasport

14:30 часа Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Хановер, Бундеслига 2 - Диема спорт 3

15:00 часа Тенис: ATP 250 Алмати, Казахстан, Финал - Maxsport 1

15:30 часа Футбол: Интер - Фиорентина, Серия А - Maxsport 3

16.00 часа Футбол: Ливърпул - Брайтън & Хоув Албиън, Висша лига - Диема спорт

16:00 часа Футбол: Манчестър Юнайтед - Борнемут, Висша лига - Диема спорт 2

16:00 часа Футбол: Монако - Лил, Лига 1 - Novasport

16:30 часа Футбол: Хофенхайм - Байер Леверкузен, Бундеслига - Диема спорт 3

17:00 часа Футбол: Атлетик Билбао - Хетафе, Ла Лига - Maxsport 4

17:30 часа Тенис: ATP 250 Лион, Финал - Maxsport 1

17:45 часа Волейбол: Варта Заверче - Богданка, Суперкупа Полша - Maxsport 2

18:00 часа Футбол: Аталанта - Фрозиноне, Серия А - Maxsport 3

18:00 часа Баскетбол: Валенсия - Баскония - Диема спорт

18:15 часа Футбол: Марсилия - Льо Авър, Лига 1 - Novasport

18:30 часа Футбол: Съндърланд - Лийдс Юнайтед, Висша лига - Диема спорт 2

18:30 часа Футбол: Фрайбург - Байерн Мюнхен, Бундеслига - Диема спорт 3

19:15 часа Футбол: Селта - Бетис, Ла Лига - Maxsport 4

19:30 часа Тенис: ATP 250 Брюксел, Финал - Maxsport 1

20:00 часа Футбол: Олимпиакос - Каламата, Купа на Гърция - Диема спорт

21:00 часа Футбол: Лече - Ювентус, Серия А - Maxsport 3

21:00 часа Волейбол: Лубе Чивитанова - Падова, Серия А1 -Maxsport 2

21:30 часа Футбол: Реал Сосиедад - Леванте, Ла Лига - Maxsport 4

21: 45 часа Футбол: Удинезе - Милан, Серия А - Maxsport 3

22:00 часа Футбол: Барселона - Реал Мадрид, Ла Лига - Maxsport 4

22:00 часа Формула 1: Съзтезание за Голяма награда на САЩ - Диема спорт 3

22:00 часа NFL: Минесота Вайкингс - Индианаполис Колтс - Maxsport 2

23:00 часа Nascar Cup Series: Yellawood 500, Talladega Superspeedway - Maxsport 1

23:00 часа Баскетбол: Юта Джаз - Лос Анджелис Лейкърс - Диема спорт

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