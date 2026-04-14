Стачка на "Луфтханза": Стотици полети са отменени, включително от и до София

Синдикатът "Ферайнигунг Кокпит" (Vereinigung Cockpit – VC) призова тази вечер за нова стачка на пилотите от германската авиокомпания "Луфтханза" (Lufthansa) в четвъртък и петък, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Още: Стачка в "Луфтханза" отмени полети в България

Стотици полети в Германия бяха отменени днес - втория ден от стачката на пилотите от "Луфтханза" заради спор за заплатите и пенсионните вноски. Сред анулираните полети бяха 12 от и до Летище "Васил Левски" в София, от една страна, и Мюнхен и Франкфурт, от друга.

Още: Стачка в "Луфтханза" засяга полетите