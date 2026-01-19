Бившият астронавт на НАСА Рон Гаран, който е прекарал 178 дни в орбита и е извършил повече от 2800 обиколки на Земята, говори за така наречения „ефект на общ преглед“, който коренно е променил възприятието му за глобалните проблеми – от икономиката до екологията. Това, което той е видял в орбитата, коренно е променило разбирането му за екологията и бъдещето на човечеството. За това пише изданието UNILAD.

Как астронавт от НАСА промени възприятието си за света след 178 дни в Космоса?

В интервю за медийната платформа Big Think, Гаран обяснява, че „ефектът на общ преглед“ е когнитивна промяна, която астронавтите изпитват, когато наблюдават Земята от космоса като крехък „сноп топчета“, защитен от изключително тънък слой атмосфера.

„От прозореца на МКС видях светкавици, напомнящи на светлини на папараци, и аура, която изглеждаше толкова близо, че можеше да я докоснеш. Но най-важното е, че видях изумителната тънкост на нашата атмосфера, която разделя живота от мъртвия вакуум“, отбелязва астронавтът.

Според Гаран, основната грешка на съвременната цивилизация се крие в нейната погрешна система от приоритети, която разглежда икономиката като основна основа на живота, а природата само като ресурс. От орбита, подчертава той, държавните граници или икономическите показатели са невидими, но единна, взаимосвързана биосфера е ясно видима.

Астронавтът подчерта, че явления като глобалното затопляне и масовото обезлесяване не са изолирани проблеми, а симптоми на по-дълбока системна криза, причинена от човешкото откъсване от планетарната реалност.

Според него човечеството трябва да промени парадигмата на развитие, преминавайки от модела „икономика - общество - планета“ към модела „планета - общество - икономика“.

Рон Гаран сега работи като екологичен активист и преподавател, призовавайки световните лидери и обществото да признаят, че защитата на планетата е въпрос на запазване на единната животоподдържаща система на човечеството.

Припомняме, че Европейската космическа агенция (ЕКА) започна първите тестове на програма, която ще произвежда храна за астронавти от въздух и урина. Новият подход използва бактерии, които преобразуват смес от газове – водород, кислород и въглероден диоксид – както и урея, в протеини, мазнини и въглехидрати. Тази технология може да се превърне в основа за храненето на астронавтите в бъдещи космически бази на Луната и Марс.

