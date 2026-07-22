През август: Ракета на SpaceX с тегло 4 тона ще се разбие в Луната, ударът ще бъде видим дори от Земята

Ракета на SpaceX с тегло 4 тона ще се разбие в Луната през месец август. Екип от астрономи е изчислил, че космически отломки ще паднат върху повърхността на Луната на 5 август 2026 г. Фрагментът ще падне близо до кратера Айнщайн, а астрономите ще следят отблизо какво ще се случи, тъй като ударът ще бъде видим от Земята, пише Phys.org .

Ракетата на SpaceX, която ще се разбие на Луната

Експертите казват, че това е рядка възможност да се регистрира изкуствен удар в реално време. Това ще позволи и на учените да тестват нов метод за определяне на точните местоположения на обекти, удрящи Луната. Такива данни ще бъдат полезни при подготовката за бъдещи лунни сеизмични експерименти.

Обектът, който ще се разбие в Луната, е горният етап на ракетата Falcon 9 на SpaceX. Тя започна своето пътуване през януари 2025 г., като успешно изстреля два частни роботизирани модула към Луната.

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След като ракетната степен насочи тези модули за кацане по траектория към Луната, горивото ѝ свърши. Поради това степента не успя безопасно да полети в дълбокия космос или да се върне на Земята, за да изгори в атмосферата. Вместо това, тя се дрейфуваше в космоса.

Очаква се този обект, който е с дължина приблизително 12 метра, ширина 4 метра и тегло около 4000 килограма, да удари нашия спътник със скорост от около 8750 километра в час.

За разлика от ударите на астероиди, степента на ракетата ще бъде смачкана по време на удара, създавайки напълно нов кратер с ширина около 20-30 метра, а облак от лунен прах ще се издигне на няколко километра във въздуха.

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Този облак прах е това, което хората от Земята ще могат да наблюдават.

„Потенциалните наблюдаеми елементи от това събитие включват ударна светкавица и изхвърляне на прах“, споделят учените.

Очаква се ударът да се случи от обратната страна на Луната и наблюдателите ще се нуждаят от камери, способни да записват видео с много висока скорост. Времето ще бъде от решаващо значение. В момента се очаква отломките да паднат в 06:35 UTC 09:35 западноевропейско време.

На 23 юни от космодрума в Кейп Канаверал във Флорида, САЩ, ракета Falcon 9 на компанията SpaceX успешно изстреля в Космоса секретния космически кораб Starfall. Долният етап на ракетата се завърна на Земята, а се очаква Starfall да остане в орбита за неизвестен период от време. С това изстрелване компанията SpaceX на Илон Мъск навлиза на нов пазар, пише Space.

Starfall е космически кораб, предназначен да произвежда фармацевтични и други продукти в Космоса и след това да доставя готовия продукт на Земята. Информация за Starfall е станала известна едва чрез документи на Федералната авиационна администрация на САЩ, където SpaceX е подала заявление за изстрелване.

Според документите, Starfall е дисковиден обект с размери 3,1 метра ширина и 75 сантиметра височина. Този апарат на SpaceX може да носи полезен товар до 1000 килограма. Starfall може да бъде изстрелян в ниска околоземна орбита и отвъд нея с помощта на ракети Falcon 9 и Falcon Heavy.

Горната плоча на Starfall е изработена от алуминий, а топлинен щит от въглеродни влакна защитава полезния товар по време на повторно влизане в атмосферата. Спускането в атмосферата се осъществява с помощта на парашути.

Starfall няма двигатели и не е способен да се откаже от орбита самостоятелно. Все още не е ясно как космическият апарат ще се върне на Земята след демонстрационната мисия.

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