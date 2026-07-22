Сблъсъкът с астероид, който промени завинаги историята на Земята: Какво откриха учените

Сблъсък между огромен астероид и друг космически камък, създал астероида Еулалия и едноименното семейство астероиди, най-вероятно е променил завинаги историята на Земята, Луната и Марс, според ново проучване.

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Сблъсъкът се е случил преди около 800 милиона години, създавайки поток от отломки, който е ударил три свята. Събитието би могло да обясни мистериозното увеличение на броя на големите удари, регистрирани върху Луната през същия период. Това вероятно е довело и до значителни биологични последици за Земята. Изследването е публикувано в The Planetary Science Journal, съобщава SciTechDaily.

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Смята се, че в далечното минало нашата планета е била подложена на интензивно бомбардиране от астероиди. Тези сблъсъци биха могли да повлияят на климата, геологията и дори да доведат до масово измиране на живи организми на Земята.

Луната има добре запазени следи от древни сблъсъци, за разлика от Земята, където тектониката на плочите до голяма степен е заличила следи от удари на астероиди, случили се преди повече от 650 милиона години.

Следите, оставени върху повърхността на Луната, могат да бъдат използвани, за да се направят заключения за това какво се е случвало на Земята и Марс преди стотици милиони години. Предишни изследвания показват, че преди около 800 милиона години Луната е претърпяла значително увеличение на броя на ударите на големи астероиди. Но не е било известно какво е причинило това.

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Новото проучване свързва това бомбардиране с астероиди с разпадането на голям астероид, който е образувал астероида Еулалия и едноименното семейство астероиди, разположено между Марс и Юпитер. Разпадането на астероида е довело до огромно количество отломки, които са били насочени към вътрешната слънчева система от гравитацията на Юпитер, според симулациите.

Това би могло да обясни увеличаването на кратерите на Луната, които са на около 800 милиона години. Същото събитие би могло да доведе до увеличаване на ударите на астероиди върху Земята и Марс.

Смята се, че за всеки голям обект, сблъскал се с Луната, е имало приблизително 20 сблъсъка на големи астероиди със Земята.

Пикът на бомбардирането с астероиди съвпада с период на глобално захлаждане на Земята и значително намаляване на разнообразието на живите организми. Това съвпадение не доказва, че ударите на астероиди са причинили тези промени на Земята, но те може да са повлияли на атмосферата, климата, океаните и еволюцията на живота.

Смята се, че на Марс ударите на астероиди са предизвикали масивни земетресения и повишена вулканична активност, което предполага, че събитието може да е променило вътрешната структура на планетата.

Наскоро учени направиха интересни открития за астероида Рюгу от клас Аполо. Той беше целта на японската мисия Hayabusa2, която върна проби от повърхността му на Земята. Според проучване на учени от университета в Киото, публикувано в списание Nature Astronomy, учените са открили следи от солни минерали в пробите - натриев карбонат, халит (готварска сол) и натриеви сулфати. Това може да показва наличието на течна вода в космоса.

Първоначално изследователите очаквали да открият вещества, които се разпадат при контакт със земната атмосфера, но се запазват във вакуум. Хипотезата им била потвърдена.

„Внимателната обработка ни позволи да идентифицираме деликатни солни минерали, предоставяйки уникален поглед върху химическата история на Рюгу“, казва водещият автор на изследването Тору Мацумото.

Учените са на мнение, че небесното тяло, от което се е откъснал Рюгу, съществувало преди 4,5 милиарда години, е било нагрято от радиоактивен разпад, създавайки вода с температури до 100°C . С течение на времето водата се е изпарила или замръзнала, оставяйки след себе си кристализирани остатъци, които в крайна сметка са достигнали до нас.

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