НАСА можеше да открие живот на Марс преди 50 години, но тогава се е случило нещо неочаквано

Нов анализ на резултатите от мисията „Викинг“ съживи дебата за възможния живот на Марс. Половин век след историческата мисия „Викинг“, учените се завръщат към един от най-противоречивите въпроси в космическите изследвания. Някои изследователи смятат, че космическият апарат на НАСА може да е открил признаци на живот на Марс , но тези открития са били отхвърлени по онова време поради различно тълкуване на данните.

Възможността за откриване на живот на Марс преди 50 години

През 1976 г. спускаемите апарати „Викинг 1“ и „Викинг 2“ провеждат първите пълномащабни биологични експерименти директно на повърхността на Марс.

На борда се провеждахат три експеримента за търсене на живот. Два от тях дадоха неубедителни резултати, но третият, „Отпускане с етикет“, демонстрира реакция, която авторът му, Гилбърт Люин, смята за възможен признак на микробна активност.

Убедителни доказателства: Марс може да е бил обитаем

Защо тогава са решили, че животът не съществува? Решаващият аргумент беше друг инструмент – газов хроматограф-масспектрометър (GCMS). Той не откри органични молекули в тестваните почвени проби. Ето защо повечето учени стигнаха до заключението, че положителният сигнал от биологичния експеримент е с небиологичен произход.

През последните години марсоходи на НАСА многократно са откривали органични молекули на Марс. Това е принудило някои учени да преразгледат архивните резултати от мисията „Викинг“.

Някои изследователи предполагат, че инструментите от онова време не са могли да открият всички органични вещества и положителните резултати от биологичния експеримент може да са били преждевременно отхвърлени.

Същевременно други експерти отбелязват, че все още няма убедителни доказателства за съществуването на живот на Марс, а необичайните реакции биха могли да бъдат причинени от химични процеси в марсианската почва.

Изследователите отбелязват, че архивите на мисията „Викинг“ остават ценен източник на информация и днес. Новите технологии позволяват нов анализ на резултатите от експерименти, проведени преди почти 50 години. Учените също така посочват, че предстоящите мисии трябва да вземат предвид риска от въвеждане на земни микроорганизми на Марс, тъй като това би могло да усложни търсенето на истински признаци на извънземен живот.

Въпреки подновените дебати, все още няма потвърждение за съществуването на живот на Марс. Резултатите от мисията „Викинг“ обаче остават предмет на активен научен дебат относно възможността за минал или настоящ живот на Червената планета.

Наскоро марсоходът Curiosity на НАСА направи снимка, която предизвика нова вълна от дебати за съществуването на извънземен живот: на снимката някои изследователи забелязаха руините на древна структура с врата.

Curiosity засне панорамно изображение на вътрешността на кратера Гейл, ударен басейн с ширина приблизително 154 километра, където роувърът работи от кацането си на Марс през 2012 г.

На фона на пустинния пейзаж някои наблюдатели забелязали обект, който според тях наподобява структура с врата, подобна на древното жилище на интелигентни същества.

Теорията за извънземния произход на обекта е изложена от Скот С. Уоринг от уебсайта UFO Sightings Daily. Той описва обекта като наподобяващ структура, „направена от материал, подобен на глина и гипс“.

„Това, което прилича на издълбани камъни, всъщност са глинени стени и вход, създадени от интелигентни същества, които са се нуждаели от защита от стихиите. Имали сме такива структури на Земята в древни времена, а подобни са имали и на Марс преди много време“, казва той.

Когато го попитали за вероятността обектът да е с изкуствен произход, Уоринг отговорил категорично: „Шансът тази структура да е създадена от интелигентни същества... е 100%“.

Космическата агенция все още не е коментирала това конкретно изображение, но е отговорила на подобни твърдения, след като Curiosity е фотографирал подобен обект.

„Този ​​хълм на връх Шарп съдържа редица естествено срещащи се отворени пукнатини, включително една с височина около 30 сантиметра и ширина 40 сантиметра, което е приблизително колкото вратичка за куче. Този тип отворени пукнатини са често срещани в скалната основа както на Земята, така и на Марс“, заявиха от НАСА по това време.

Агенцията също така настоява, че няма доказателства за извънземен живот и все още не е открила никакви признаци на живот, настоящи или минали, на Марс.

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