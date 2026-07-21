Китай планира уникален космически експеримент - ще се опита да отклони астероид от Земята

Китайски учени се готвят за уникална мисия за тестване на технологии за планетарна отбрана, по време на която се очаква космически кораб да се сблъска с астероид с над 26 пъти по-висока скорост от тази на звука, съобщава Interesting Engineering.

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Предстоящата мисия е продължение на експеримента DART на НАСА, но предлага по-реалистичен сценарий за защита на Земята от потенциално опасни астероиди, казват изследователи.

Докато мисията DART просто промени орбитата на един астероид около друг, китайският проект има за цел директно да промени траекторията на астероида спрямо Земята. Ако е необходимо, ударът може също да наруши структурата на небесното тяло или дори частично да го унищожи.

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Проектът се ръководи от Ли Минтао, главен учен в Програмата за планетарна отбрана на Китайската национална космическа администрация (CNSA). Целта му е да разработи технологии, които ще помогнат за защитата на Земята от опасни астероиди в близост до Земята в бъдеще.

Очаква се ударът да се случи с астероида с над 9 километра в секунда. Това е значително по-бързо от мисията DART на НАСА, която удари астероида с приблизително 6,1 километра в секунда.

Според научна статия, сблъсъкът може да се случи през 2029 или 2030 г., когато астероидът ще се приближи на приблизително 6,9 милиона километра (4,3 милиона мили) от Земята. Скоростта на удара ще надвиши 26 пъти скоростта на звука на морското равнище.

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В допълнение към ударния обект, мисията включва изстрелването на друга космическа сонда, която ще наблюдава астероида преди, по време и след удара. Тя ще проследява промените в орбитата, формата и повърхността на астероида, както и ще изучава вътрешната му структура.

За разлика от мисията Hera на Европейската космическа агенция, която беше изстреляна отделно, за да проучи ефектите от експеримента DART, Китай планира да изпрати импакт и наблюдател като част от една мисия.

Според South China Morning Post, изследователи от Китайската национална космическа администрация и Китайската академия на науките вярват, че този подход ще доближи тестовете максимално до реален сценарий за планетарна отбрана.

„Целта на мисията ще бъде астероидът 2015 XF261, открит през 2015 г. и все още слабо проучен“, отбелязват авторите.

Астрономите оценяват диаметъра му на приблизително 30 метра (98 фута), въпреки че точните размери все още не са определени. Очаква се мисията да помогне за събирането на ценни данни за ефективността на кинетичните удари при промяна на траекторията на астероидите.

За разлика от мисията DART, която беше насочена към астероид с диаметър около 160 метра, съставен предимно от скални фрагменти, китайските учени планират да тестват технологията върху по-малък, но вероятно много по-здрав и монолитен астероид.

И двата космически кораба ще излетят едновременно. След като влязат в космоса, те ще се разделят: единият ще се насочи към астероида за сблъсък, докато другият ще използва маневра с гравитационно подпомагане близо до Венера, за да се позиционира за наблюдение на последствията от удара.

Какви трудности могат да възникнат?

Инженерите са изправени пред редица сложни технически предизвикателства. По-конкретно, космическият кораб трябва автономно да се насочи към целта си, без възможността да бъде контролиран от Земята в реално време.

До момента на удара учените планират да определят размера, формата и скоростта на въртене на астероида. След удара те ще следят отблизо промените в орбитата му, за да потвърдят, че отклонението от траекторията е станало по план.

Получените резултати биха могли да бъдат важна стъпка в развитието на технологиите за планетарна отбрана и в подготовката на човечеството за противодействие на потенциалната заплаха, породена от опасни астероиди, сближаващи се с Земята.

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