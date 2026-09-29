За пръв път: Откриха странен съсед в малката сателитна галактика на Млечния път

Учени, използващи космическия телескоп „Евклид“, откриха странен обект, разположен близо до една от малките сателитни галактики на Млечния път. Това може да е много слаба звездна система или галактика. Ако последното предположение е вярно, тогава астрономите са открили за първи път сателит на много малка сателитна галактика. Изследването е публикувано на сървъра за препринти arXiv, пише Phys.

Откритието на астрономите

Вече е известно, че нашата галактика Млечен път има около 60 сателитни галактики, които обикалят около нея подобно на Луната около Земята. Най-голямата сателитна галактика е Големият Магеланов облак, който има маса между 6 и 20 милиарда слънчеви маси.

Около нашата галактика обикаля и галактика джудже в съзвездието Пещ (Fornax dSph). Тя се намира на около 470 000 светлинни години от нас. Масата ѝ е около 100 пъти по-малка от масата на Големия Магеланов облак. Астрономите смятат, че последната галактика има свои собствени спътници, въпреки че това предположение все още се нуждае от потвърждение. Но учените никога не са виждали спътници в толкова малки сателитни галактики като Fornax dSph.

Галактиката джудже в съзвездието Форнакс има шест известни кълбовидни звездни купове. Пет от тях са на възраст над 10 милиарда години, но се намират далеч от центъра на галактиката. Смята се, че тези купове би трябвало да са се преместили към центъра досега.

По време на изследването астрономите откриха нов обект, разположен на около 9100 светлинни години от галактиката джудже Fornax dSph. Масата му е около 170 пъти по-голяма от тази на Слънцето и е наречен Fornax-7.

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Възможно е това да е нов звезден куп, който астрономите никога преди не са виждали, тъй като е изключително слаб. Но наблюденията също така показват, че може да е много малка галактика джудже, доминирана от тъмна материя. Какъвто и да е този обект, изследването предполага, че е на около 10 милиарда години.

Форнакс-7 може да бъде или звезден куп, лишен от тъмна материя, или сателитна галактика, доминирана от тъмна материя, обикаляща около Форнакс dSph. Ако последното е вярно, тогава астрономите са открили първия път, когато е открит сателит в много малка сателитна галактика.

Необходими са допълнителни изследвания, за да се изясни естеството на обекта Fornax-7.

Междувременно учените откриха възможни следи от унищожаване на антиматерия отвъд Млечния път. Ако това откритие бъде потвърдено, това би означавало, че нашата галактика произвежда два до три пъти повече позитрони, което прави една от дългогодишните мистерии на астрономията още по-трудна за обяснение. За това пише изданието Science Alert.