Това се случва веднъж на всеки 1000 години: Милиарди хора ще видят приближаването на огромен астероид към Земята

Според учените, за първи път в човешката история е предсказан видимият път на астероид в небето и преминаването му покрай Земята ще бъде видимо от милиарди хора по света.

Кога и къде ще се наблюдава преминаването на този астероид?

Учените успяха да определят кога и къде милиарди хора ще могат да наблюдават прелитането на астероида Апофис, който е широк около 350 метра, през небето. Този астероид ще премине изключително близо до нашата планета през април 2029 г. На това разстояние от Земята, а именно 31 600 км, има малко изкуствени спътници. Прелитането на астероид с такъв размер покрай Земята на такова разстояние, както отбелязват учените, се случва приблизително веднъж на 1000 години, пише Space.

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Според изчисленията на учените, приблизително 90% от населението на света, около 7,6 милиарда души, ще могат да видят прелитането на астероида Апофис покрай Земята с невъоръжено око на 13-14 април 2029 г. Не всеки обаче ще може да го наблюдава, ако небето е силно облачно или ако има високо ниво на светлинно замърсяване в определени региони.

Учените казват, че огромният астероид ще изглежда като светлинна точка, плъзгаща се плавно по небето, и при най-близкото си приближаване до Земята, той ще се движи с ширината на пълната Луна всяка минута.

Според изчисленията, астероидът Апофис ще бъде видим с невъоръжено око в продължение на 7 часа над обширна площ от нашата планета. Той ще се появи в небето приблизително в 18:00 часа киевско време на 13 април над Австралия, а за последно ще бъде наблюдаван приблизително в 1:00 часа източноевропейско време (EEST) на 14 април над Северния Атлантик.

На 13 април в 23:35 ч. източноевропейско време (EEST), Апофис ще достигне максималната си видима яркост, докато преминава над Камерун, което ще го направи видим за приблизително 3,9 милиарда души в Африка, Азия, източна Южна Америка и части от Европа.

Приблизително в 00:45 ч. източноевропейско време (EEST) на 14 април астероидът Апофис ще се приближи до Земята на минимално разстояние от 31 600 км. Това събитие ще бъде видимо в по-голямата част от Южна Америка, Съединените щати, Африка и части от Европа и ще бъде видяно от около 2 милиарда души.

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За първи път в човешката история, учени от Масачузетския технологичен институт предсказаха видимата траектория на астероид в небето. Изследователите също така отбелязват, че този космически камък няма да се сблъска с нашата планета, въпреки че подобни опасения са били изразявани в миналото.

Апофис е открит през 2004 г., а предварителните изчисления на орбитата му показват, че вероятността астероидът да се сблъска със Земята през 2029 г. е 1 към 37. Допълнителни наблюдения са уточнили орбитата на астероида, изключвайки всякаква възможност за сблъсък през 2029 г.

Астрономите искат да наблюдават астероида Апофис, докато се приближава към Земята, за да видят как гравитацията на нашата планета ще повлияе на скалата. Тя може да бъде разтегната или компресирана, разкривайки много древен материал, който е на милиарди години. Земната гравитация може също да избута астероида в нова орбита около слънцето, която е малко вероятно да причини сблъсък с нашата планета в бъдеще.

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