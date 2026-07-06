Обвиниха НАСА в премахване на НЛО от сателитни снимки преди публикуването им

Бивш служител на НАСА, който е имал достъп до класифицирана информация, обвини космическата агенция в унищожаване на доказателства за съществуването на извънземен интелигентен живот.

Разкритията на бивш служител на НАСА

В социалните мрежи отново се появиха интригуващи твърдения на Дона Хиа, която е работила като илюстратор за Philco Ford Aerospace, подизпълнител на НАСА, създаващ изображения за космическата агенция. Дона Хиа твърди, че ѝ е било казано, че специалисти от фотолабораториите на НАСА премахват изображения на НЛО от сателитни снимки, пише Daily Mail.

Мистериозен светещ обект е забелязан в пустинята Невада: НЛО ли е това?

Към юли 2026 г. Пентагонът публикува три части класифицирани документи, свързани с НЛО. Нито една от тях не потвърждава съществуването на извънземен интелигентен живот, нито че извънземни са посещавали Земята. Въпреки че е разкрита информация за обекти, които все още не могат да бъдат обяснени.

На този фон в социалните медии продължават дискусиите за евентуалното укриване на информация за извънземни от Пентагона и НАСА. Някои потребители споменаха, че в продължение на 20 години, от 2001 до 2021 г., до смъртта си, Дона Хиа е твърдяла, че НАСА е укривала информация за срещи с извънземни.

В интервю тя каза, че е научила от приятел, който е работил във фотолабораторията на НАСА, че космическата агенция премахва НЛО от снимки от десетилетия, преди те да бъдат публикувани. Хеа каза, че е виждала такива снимки на неидентифицирани обекти, на които е наредено да мълчат.

Въпреки че Хеа настояваше за това в продължение на много години, тя не показа никакви снимки, нито посочи специалиста от НАСА, който ѝ разкри „секретната“ информация.

Хеа също така твърди, че служител на НАСА, който е работил с астронавтите, завърнали се от Луната по време на програмата Аполо, ѝ е казал, че почти всеки астронавт е твърдял, че е виждал извънземни кораби на Луната. Хеа твърди, че астронавтите уж са подписали документи, обещаващи да не говорят за това под заплаха от затвор.

Няма разсекретени документи в подкрепа на твърденията на Хеа, нито пък са публикувани изображения, които да подсказват, че НАСА е фалшифицирала сателитни снимки, за да премахне извънземни кораби. НАСА също така никога не е потвърждавала или отричала официално тези твърдения, така че те са се превърнали в част от поредната конспиративна теория.

Междузвездната комета 3I/ATLAS е сканирана за извънземни: Какво разкри търсенето

Припомняме, че на 12 юни, Пентагонът публикува третата партида разсекретени документи, свързани с наблюдения на НЛО или, както сега ги наричат, неидентифицирани аномални явления. Разсекретените документи включват 72 документа и дори видеоклипове, показващи странни светещи обекти. Някои от обектите, според съобщенията, изглежда изкривяват пространството.

Министерството на отбраната на САЩ, под ръководството на президента Доналд Тръмп, продължава да публикува класифицирани документи, свързани с наблюдения на НЛО и евентуална извънземна дейност. Заслужава да се отбележи, че новите документи не предоставят доказателства за съществуването на извънземни, а въпреки това експертите не могат да обяснят наблюдаваните обекти, които имат странна форма и поведение. Природата на тези летящи обекти остава загадка.

Един от документите описва наблюдението от американските военни на необичаен обект, реещ се над планината Шайен в Колорадо. Съобщава се, че обектът е бил с форма на картоф с остри ръбове и кремаво бял цвят. Свидетели твърдят, че обектът се е състоял от неправилно оформени, асиметрични панели, сглобени заедно. Обектът е останал неподвижен около две минути, след което внезапно е изчезнал. Този инцидент се е случил през 2022 г.

Прочетете също: Пентагонът разсекретява нови документи за НЛО