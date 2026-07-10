Почина най-възрастната жена, полетяла в Космоса

Американката Уоли Фънк, пионер в авиацията и най-възрастната жена, излетяла в Космоса, почина на 87-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес. Смъртта ѝ е настъпила в сряда, 8 юли, в дом за възрастни хора в Грейпвайн, предградие на Далас и Форт Уърт, щата Тексас, съобщи Даф О'Дел, която се е грижела за Фънк. Тя разказа, че авиаторката е претърпяла няколко падания наскоро и е имала инфекция на крака, отбелязва Асошиейтед прес.

Уоли Фънк е една от 13-те жени-пилоти, които преминават през същите тестове като изцяло мъжкия екип от астронавти на НАСА в началото на 60-те години, но въпреки това не успяват да полетят в Космоса с американската агенция. През 2021 г. тя получи своя шанс от компанията Blue Origin на основателя на Amazon Джеф Безос, припомня Асошиейтед прес. По това време 82-годишната Фънк е най-възрастният човек, летял в Космоса, макар че рекордът по-късно беше подобрен от актьора от "Стар Трек" Уилям Шатнър и Ед Дуайт - първият чернокож кандидат за астронавт в САЩ. И двамата бяха на по 90 години.

We are deeply saddened by the passing of Wally Funk.



Wally was a pioneer in every sense of the word. In her 20s, she was the first female civilian flight instructor at a U.S. military base. She became the youngest of the Mercury 13, outperforming nearly every test put in front… pic.twitter.com/XIDWFXSfaq — Blue Origin (@blueorigin) July 9, 2026

Безос избра Фънк за "почетен гост", който заедно с него и още двама души направиха кратък полет от Западен Тексас през 2021 г. В публикация в социалната мрежа X от компанията Blue Origin казаха, че Фънк е "пионер във всеки смисъл на думата". "За нас беше чест да бъдем част от нейното пътуване", допълниха тогава те. Даф О'Дел каза, че Уоли Фънк е била "най-оптимистичният човек", когото някога е срещала.

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Страст и упоритост

Фънк е първата жена инспектор във Федералното управление за гражданска авиация на САЩ според кратка биография, публикувана от властите в град Грейпвайн, цитирана от Асошиейтед прес. През 60-те години на миналия век тя и други жени-пилоти преминават обучение за астронавти в рамките на програмата "Меркурий 13", но не им беше позволено да станат астронавти.

"Уоли Фънк никога не престана да вярва, че един ден ще достигне Космоса. Нейната страст към полетите, упоритост и любовта ѝ към изследванията ще продължат да вдъхновяват поколения американци. Бог да те пази, Уоли", написа в четвъртък в X ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман, цитиран от БТА.

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