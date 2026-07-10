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Почина най-възрастната жена, полетяла в Космоса

10 юли 2026, 10:59 часа 622 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Почина най-възрастната жена, полетяла в Космоса

Американката Уоли Фънк, пионер в авиацията и най-възрастната жена, излетяла в Космоса, почина на 87-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес. Смъртта ѝ е настъпила в сряда, 8 юли, в дом за възрастни хора в Грейпвайн, предградие на Далас и Форт Уърт, щата Тексас, съобщи Даф О'Дел, която се е грижела за Фънк. Тя разказа, че авиаторката е претърпяла няколко падания наскоро и е имала инфекция на крака, отбелязва Асошиейтед прес.

Уоли Фънк е една от 13-те жени-пилоти, които преминават през същите тестове като изцяло мъжкия екип от астронавти на НАСА в началото на 60-те години, но въпреки това не успяват да полетят в Космоса с американската агенция. През 2021 г. тя получи своя шанс от компанията Blue Origin на основателя на Amazon Джеф Безос, припомня Асошиейтед прес. По това време 82-годишната Фънк е най-възрастният човек, летял в Космоса, макар че рекордът по-късно беше подобрен от актьора от "Стар Трек" Уилям Шатнър и Ед Дуайт - първият чернокож кандидат за астронавт в САЩ. И двамата бяха на по 90 години.

Безос избра Фънк за "почетен гост", който заедно с него и още двама души направиха кратък полет от Западен Тексас през 2021 г. В публикация в социалната мрежа X от компанията Blue Origin казаха, че Фънк е "пионер във всеки смисъл на думата". "За нас беше чест да бъдем част от нейното пътуване", допълниха тогава те. Даф О'Дел каза, че Уоли Фънк е била "най-оптимистичният човек", когото някога е срещала.

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Страст и упоритост

Фънк е първата жена инспектор във Федералното управление за гражданска авиация на САЩ според кратка биография, публикувана от властите в град Грейпвайн, цитирана от Асошиейтед прес. През 60-те години на миналия век тя и други жени-пилоти преминават обучение за астронавти в рамките на програмата "Меркурий 13", но не им беше позволено да станат астронавти.

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"Уоли Фънк никога не престана да вярва, че един ден ще достигне Космоса. Нейната страст към полетите, упоритост и любовта ѝ към изследванията ще продължат да вдъхновяват поколения американци. Бог да те пази, Уоли", написа в четвъртък в X ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман, цитиран от БТА.

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почина Уоли Фънк
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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