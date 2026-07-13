Магнитни бури през седмицата 13-19 юли 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 13-19 юли 2026 г. не се очаква да има дни с много силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 13 юли ще бъде от степен 4,3. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има три дни с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 13 юли 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 4,3. Това не е много повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 13, 14, 16 юли 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 4. Това не е силна магнитна буря и не би трябвало да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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2026 Jul 13 - 4

2026 Jul 14 - 4

2026 Jul 15 - 3

2026 Jul 16 - 4

2026 Jul 17 - 2

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2026 Jul 19 - 2

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