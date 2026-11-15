Русия днес след нова порция дронове: Голям завод гори. Без топла вода в Нижнекамск, ударени две ел. подстанции, спрени влакове в Таганрог (ВИДЕО)

Пореден важен руски завод от нефтохимическия сектор избухна в пламъци, след като украински далекобойни дронове успяха да стигнат до него. Този път това е "Нижнекамскнефтехим" в Татарстан. Признание, макар и косвено, за случилото се дава кметът на Нижнекамск Радмир Беляев в официалния си канал в Телеграм. „В резултат на атаката съоръжения в индустриалната зона бяха повредени. Благодарение на бързата и координирана евакуация не се съобщава за жертви. (...) За да се осигури безопасно отопление, АД "Татенерго" временно е спряло топлата вода до 20:00 часа", уточнява Беляев. По думите му, има щети и по жилищна сграда, както и ранени хора там.

Още: След удари по топ 5 руски рафинерии за две седмици: Украйна "обезвреди" още една от топ 10, порази и руски дронове с ракети "Нептун" (ВИДЕО)

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA потвърди информацията с геолокализация на кадри в социалните мрежи. Украинският мониторингов канал Exilenova+ също публикува геолокализация. "Нижнекамскнефтехим" е част от руската холдингова компания СИБУР и един от най-големите нефтохимически комплекси в Европа.

Не само в Татарстан обаче има проблеми – в Таганрог е атакувана ел. подстанция ("Таганрог-10", 220 киловолта). Това е едно от ключовите енергийни съоръжения на града. Подстанцията снабдява с електричество Таганрог и неговата индустриална зона. Геолокализация на ASTRA показва целта. В страницата си във ВКонтакте кметът на Таганрог Светлана Камбулова потвърждава единствено, че е имало атака с дронове и преди около час въздушната тревога е отменена. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар обаче казва в официалния си канал в Телеграм, че при атака с дронове е загинал "мъж, главен инженер на електрическа подстанция. (...) В Таганрог е повредена електрическа подстанция, обслужваща железопътната линия. Няма пожар. Електропроводите от гара Таганрог до гара Михайловка са извън строя. Железопътното движение е спряно. Електрическа подстанция в квартал "Шубин" в Таганрог също е повредена. Избухна пожар. Аварийните служби работят по отстраняването на щетите". Според Слюсар, общо около 50 дрона са свалени в градовете Таганрог и Ростов на Дон и седем района на региона: Неклиновски, Верхнедонски, Каменски, Тарасовски, Милеровски, Шолоховски и Чертковски. Има и четирима ранени, заради паднали отломки от дронове по четири коли и бензиностанция. Има и повреден участък на мост, в Неклиновски район.

През нощта Русия 12 пъти е обстреляла град Запорожие в Украйна. Има шестима ранени - три жени на 40, 78 и 79 години, двама мъже на 19 и 39 години и едно 2-годишно дете, съобщи Михайло Семикин, военновременен ръководител на областната администрация на Запорожка област.

Още: Войната на дронове: Горят руска рафинерия и руски петролен терминал, има данни за много убити (ВИДЕО)