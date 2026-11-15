Селекционерът на Естония с предупреждение преди мача с България: Очаквам съвсем различен сблъсък

Селекционерът на Естония Юрген Хен сподели своите очаквания за предстоящия сблъсък с българския национален отбор. Хен заяви, че очаква различен мач срещу България в сравнение с нулевото равенство в Пловдив през септември. Той смята, че българите ще излязат още по-мотивирани след скорошното им поражение с 0:5 от Исландия.

Селекционерът на Естония очаква напълно различен мач срещу България

„България идва с нов треньор и различен начин на подготовка, вероятно новият треньор се е подготвял за нас по друг начин. Не очаквам тактически същата среща за нас. Очакваме труден мач и мотивиран съперник. В детайлите българите вероятно ще предложат различна опозиция, подготвили сме се за такъв ход на двубоя“, започна естонският треньор.

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„От моя опит знам, че понякога е по-лесно да се играе след труден резултат, тогава имаш по-истинска и по-силна реакция. Но ние трябва да бъдем готови за каквато и да е реакция. Няма да се пестим по никакъв начин от гледна точка на духа и мотивация, ще си следваме нашите стандарти“.

Естония се намира на второ място в групата и си гарантира изкачване към следващия етап. От друга страна България е на трето място със записани едва 4 точки и няма шанс да си завоюва промоция в горните дивизии.

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