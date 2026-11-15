С обърнат национален флаг: Започна нова кампания срещу войната по пътищата

На Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП, Българската асоциация на пострадалите при катастрофи представи пред журналисти последната си кампания „Войната по пътищата не е просто израз“. Инициативата настоява за ясна отчетност при използването на средствата, събрани от глоби, и насочването на част от тях за обезопасяването на рискови участъци от пътната мрежа в България. Символ на кампанията е обърнатият национален флаг - знак на тревога и призив за промяна.

Парите от глоби: Как се разходват?

Кампанията стъпва на данни на МВР за пътнотранспортните произшествия в Република България, според които през 2025 г. у нас са се случили 6655 тежки катастрофи. В тях ранените за година са 8295 души, а 456 човека са загубили живота си на пътя, или над 1 загинал дневно. За същата година постъпилите средства в наказателната хазна на КАТ се равняват на над 153 млн. лева.

БАЗК призовава към по-прозрачното разпределение на тези средства и диалог между институциите. Фокус на кампанията са т. нар. черни точки - над 100 рискови участъка от пътната мрежа на страната с недобра инфраструктура и недостатъчно обезопасяване.

Обърнатото знаме - символ на новата кампания

Символ на кампанията е обърнатото знаме - израз на опасността от войната по пътищата. Предстои то да бъде поставено край опасните отсечки като още едно напомняне за необходимостта от предприемането на навременни, отговорни и прозрачни действия за тяхното обезопасяване.

„Ние искаме да променим системата и тези над 100 опасни участъка да се ремонтират, като се използват парите, които КАТ събира - те са стотици милиони. Призоваваме отговорните страни да говорят открито и да търсят решения, а средствата да бъдат използвани целево за пътна безопасност. “, заявиха от Асоциацията.

Кампанията ангажира и гражданите с петиция, подкрепена от близо 200 хил. души, която е достъпна на сайта на bazk.org. С подписа си всеки заявява, че иска прозрачност при оползотворяването на средствата, събрани от глоби в КАТ, и пренасочването на част от тях за обезопасяването на т. нар. „черните точки“ по пътната мрежа на България. ОЩЕ: "Това е армагедон, време е за поемане на отговорност!": Остър призив към Йотова да свика КСНС заради войната по пътищата