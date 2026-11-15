Александър Зверев записа паметен първи успех като лидер в световната ранглиста

Световният №1 Александър Зверев стартира с победа участието си на Финалите на ATP в Торино. Той се наложи над дебютанта Рафаел Ходар с 6:4, 6:4 и записа първия си успех, откакто оглави световната ранглиста. Така германецът поведе във временното класиране на група "Джон Макенроу". Двукратният шампион в турнира, триумфирал през 2018 и 2021 г., показа стабилна игра и не допусна нито един пробив.

Александър Зверев спечели първия си мач на Финалите на ATP

Началото на двубоя беше равностойно, като Ходар успяваше да се противопостави на агресивната игра на Зверев. При 2:2 испанецът отрази две възможности за пробив, но впоследствие световният №1 все пак намери пролука в защитата му и поведе с 5:3. Дебютантът не се предаде и при 5:4 получи два поредни шанса да върне пробива. Германецът обаче запази самообладание, справи се с напрегнатия момент и затвори първата част.

Още: Александър Зверев с категорична позиция: Алкарас не е на дневен ред за мен

Във втория сет световният №1 наложи по-сериозен контрол. Той проби рано за 3:1 и продължи да диктува темпото. При 4:2 Зверев пропусна три възможности да увеличи преднината си, но това не промени развоя на срещата. До края той не позволи на Ходар да се върне в мача и отново спечели с 6:4. Германецът реализира два от общо седемте си шанса за пробив, докато испанецът не успя да оползотвори нито един от двата си брейкпойнта. С този успех Зверев увеличи преднината си в преките двубои с Ходар на 2:0.

В другата среща от група "Джон Макенроу" Бен Шелтън и Артюр Фис ще премерят сили по-късно днес. Двубоят е насрочен за 21:30 часа българско време. В група "Иван Лендъл" са Карлос Алкарас, Даниил Медведев, Флавио Коболи и Франсис Тиафо. Миналогодишният шампион Яник Синер не участва в тазгодишното издание на заключителния турнир за сезона.

Още: Новият №1 в световния тенис Зверев: "Дразни ме, че трябва да се обяснявам"