"Имаме пилот, който се опитва да кара камион без спирачки": Асен Василев заговори за нов министър на финансите

"Имаме пилот, който се опитва да кара камион без спирачки". Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в предаването "На фокус" по Нова телевизия по адрес на Румен Радев. Според него контрукцията на бюджета ще довдеде до рецесия, което ще доведе до безработица и скок на инфлацията. Той дори има чувството, че правителството иска само да се самосвали.

Асен Василев добави, че в момента спешно пренаписват бюджет 2027 г., но по думите му той не може да се оправи, ако влезе така в парламента, а трябва да се оправи във финансовото министерство и трябва да има нов министър на финансите.

Научната фантастика в бюджета

Бившият финансов министър коментира бюджет 2027 г. и посочи, че дългът ще го вземат може би, а всичко друго е научна фантастика.

По думите му бюджетът не е само счетоводен документ числа, а горе-долу половината пари минават под една или друга форма през държавата.

"Държавата ще инвестира 4 млрз. евро по-малко догодина, но спадът в инвестцииите ще бъде само 1 млрд. по-малко, защото фирмите ще инвестират 3 млрд. повече, отколкото през 2026. "Но ако на тези фирми им вдигате данъците, почнете да им слагате глоби, кажете, че потреблението ще падне, защото увеличението на заплатите ще е по-малко, отколкото от инфлацията. Фирмите казват: защо да вдигаме инвестициите", заяви още Василев.

Обидите към опозицията

Василев коментира и думите на управляващите, че опозицията е с отпаднала необходимост, като напомни за болшевиките.

"За да има силно правителство, трябва да има силна опозиция. Всеки ден се провалят и не могат да направят живота на българските граждани по-добър, въпреки че имат пълно мнозинство. Имат президент, премиер, председател на Народното събрание", каза Василев.

Той коментира и заканата на германския канцлер за блокиране на европейския бюджет, ако се блокира помощта за Украйна.

"Ако Радев блокира помощта за Украйна, това означава, че тя ще спре да купува военна продукция не само от Германия, а и от България. Ако погледнем тази помощ са Германия, Холандия и т.н. Ние вместо да заемаме идеологически позиции, трябва да си направим сметката какво ще се отрази едно действие на правителството", заяви още Василев.

Той добави още, че българският бюджет си планира всички европейски пари по план. ОЩЕ: Бюджет 2027: 42 млрд. евро приходи и серия от нови данъчни мерки

Ползва ли държавата регулаторите като бухалка?

Лидерът на "Продължаваме промяната" коментира, че има потвърдена информация, че представител на регулаторен орган в лицето на КЗК е бил на среща при министъра на земеделието и според негова непотвърдена информация и с министър-председателя.

"Не е нормално регулаторът да ходи при министър-председателя и при министъра на земеделието", каза той и уточни, че единствено може да иска информация, но това се случва писмено.

"Нищо не подозирам, това, което казвам, че един регулатор трябва да бъде независим.

Надявам се, че няма политическа превръзка и "Кошницата с грижа" да се е провалила и регулаторът да е ползван за бухалка. ОЩЕ: Явор Гечев: Обсъждаме мерки срещу скъпите горива, пенсионните фондове могат да финансират магистрали