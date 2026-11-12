На всеки 8 минути радиосигнал от Космоса достига Земята - източникът му изненада учените

Учени откриха източника на мистериозен радиосигнал. И той се оказа съвсем различен от това, което астрономите очакваха да видят.

Произходът на мистериозния сигнал от Космоса

От 2021 г. насам астрономите озадачават нов тип космически обект. Те се наричат ​​дългопериодични транзиенти. Това е двойка звезди, които излъчват радиосигнали с честота от няколко минути или часове. Тези сигнали са толкова странни, че някои учени дори ги свързват с извънземни цивилизации. Сега астрономите откриха източника на радиосигнала, идващ от система, състояща се от бяло джудже и звезда, подобна на Слънцето. Това е първият път, когато е установено, че такъв радиосигнал идва от бяло джудже. Изследването е публикувано в списание Nature Astronomy, пише Daily Mail.

Преди се смяташе, че източниците на мощните периодични радиосигнали са звездни системи, състоящи се от червени джуджета (по-малки и по-хладни от Слънцето) и бели джуджета (останки от мъртва звезда, подобна на Слънцето). Но сега астрономите откриха за първи път, че периодичният радиосигнал, който се появява и изчезва на всеки 8 минути, идва от система, където се намира и бяло джудже.

Тази система се нарича GPM J071507-114153 и се намира на разстояние повече от 10 000 светлинни години от нас. Учените за първи път откриха, че радиосигналите идват или директно от бялото джудже, или от област, близка до него. Факт е, че тази звезда се върти около оста си със скорост от 1 оборот на всеки 8 минути и това обяснява периодичността на сигнала.

Ако преди астрономите не са знаели от коя звезда в системи с бяло джудже идват радиосигналите, сега те са го разбрали с помощта на мощните радиотелескопи Murchison Widefield Array и MeerKAT.

Астрономите били изненадани, че преди това откритие не са наблюдавани звезди в двойни системи с бяло джудже, които да излъчват подобни радиосигнали.

Учените смятат, че бялото джудже има мощно магнитно поле и неговият спътник постоянно изпраща заредени частици към звездата под формата на звезден вятър. Когато тези частици достигнат магнитосферата на бялото джудже, те се ускоряват и създават радиовълни, които могат да бъдат наблюдавани. Това е подобно на начина, по който слънчевият вятър взаимодейства с магнитното поле на Земята, причинявайки северното сияние.

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Както вече стана ясно, астрономи, използващи наземния телескоп Gemini North (намира се в Хавай) и космическия телескоп Webb, откриха двойка от най-старите и най-далечни свръхмасивни черни дупки. Те са били видени такива, каквито са били 900 милиона години след Големия взрив. Според учените все още няма обяснение как тази двойка черни дупки, активно поглъщащи материя, е успяла да натрупа огромна маса на толкова ранен етап от историята на Вселената. Резултатите от изследването са публикувани в Astrophysical Journal Letters.